美股结束两日涨势下跌 能源股走低

路透纽约8月12日 - 美国股市周二结束两日涨势小幅下跌，因能源股和原油价格一起下滑。今日市况清淡，是8月中常见的情况。

交易商纷纷卖出手袋和饰物零售商Kate Spade & Co (KATE.N)，该股暴跌25.4%，收报29.00美元，有5,200万股易手，为公司上市以来最多成交量的一天。Kate Spade & Co 公布的营收好于预期，扶助股价早盘升至七年高位42.87美元。不过，公司警告今年毛利将低于预期后，股价急转直下。

标普能源股指数.SPNY跌0.7%，和原油价格一起下滑。Southwestern Energy Co (SWN.N)挫跌2.8%，报38.21美元，Consol

Energy Inc (CNX.N)收低2.4%，报39.49美元。两者为最大跌幅的标普能源股指数成份股。

布兰特原油LCOc1周二下跌至13个月低位，因石油输出国组织(OPEC)产量增加，扶助抑制对伊拉克和利比亚供应可能受扰的忧虑。9月美国原油期货也下滑。

Forest Oil Corp FST.N和Comstock Resources Inc (CRK.N)是百分比跌幅最大的标普500指数成份跌。Forest Oil暴跌8.5%，报1.83美元，Comstock Resources挫跌5%，报23.56美元。

30只道指成份股中也有16只下跌，包括雪佛龙(Chevron)(CVX.N)下滑0.5%，报127.09美元。

道琼工业指数.DJI收跌9.44点，或0.06%，至16,560.54点。标准普尔500指数.SPX下滑3.17点，或0.16%，至1,933.75点；Nasdaq指数.IXIC收低12.08点，或0.27%，至4,389.25点。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交量为约43亿股，低于过去五日成交均值60亿股。

投资者也关注俄罗斯消息。据俄罗斯塔斯社报导，一个由280辆卡车组成的俄罗斯车队周二上午向乌克兰出发，车上装载着人道主义救援物品。[UA-RU-CMN]西方官员对俄罗斯的行动保持警惕，担心俄罗斯将利用人道主义救援行动掩饰入侵乌克兰的行径。但俄罗斯外长称，俄罗斯的物资运到乌克兰边境后，将交给红十字会。

“今日又是市况淡静的一天。企业季报期基本上已过，人们在放假，任何些微消息也将会左右市场，”Stewart Capital Advisors总裁和首席投资长Malcolm Polley说。

伊拉克方面，美国排除派出战斗部队的可能性，但美国表示，考虑“其他的政治、经济和安保选项”以扶助新任命的伊拉克总理政府过渡。

在美国上市的加拿大生物科技公司Tekmira harmaceuticalsTKMR.O股价大跌21.8%，报18.61美元。该公司研发伊波拉(埃博拉)治疗方法。Tekmira Pharmaceuticals在近期大涨后放量下跌。世界卫生组织(WHO)表示，世卫支持使用实试性的伊波拉药物治疗病患，以应对西非爆发的伊波拉疫情。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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