美股收高 因乌克兰忧虑缓解

路透纽约8月14日 - 美国股市周四上涨，此前俄罗斯总统普京发表的讲话反应其在乌克兰问题上的立场有所缓和，扶助缓解对乌克兰局势升级的忧虑，且抵销一些乏善可陈的企业季报的影响。

美股全面上涨，标普指数10大类股中有九种上涨。标普医疗保健指数.SPXHC升1.2%，领涨股市，能源股指数.SPNY下跌0.5%， 对股市构成拖累。

俄罗斯总统普京普京称，俄罗斯人需要动员起来，扞卫自己国家的利益，而不是与外部世界发生冲突。

俄罗斯和乌克兰冲突的不确定性令美股近几周受压。

美国企业季报将近尾声，截至周四早上，92%的标普500指数成份股已公布了业绩。迄今公布季报的企业中，67.7%的业绩优于分析师预期。

全球最大的零售商沃尔玛(WMT.N)公布的营收和获利符合预期，但下调未来几季财测。沃尔玛股价上涨0.5%，报74.39美元。

另一家道指成份股思科(CSCO.O)下挫2.6%，报24.54美元，此前思科预期当前季度表现不佳，且宣布大幅裁员，尽管思科公布的营收好于预期。

美股延续升势，未受海外紧张局势越演越烈影响，标普500指数距离上次修正已过了超过1,000日，市场对股市修正的定义是美股由近期高位下跌10%。

“美联储在10月将结束印钞，且由于美股很长时间没有出现修正，一旦人们意识到增长和他们的预期不一致时，股市将可能很快下跌，”Duncan Financial Management总裁Jeff Duncan说。

道琼工业指数.DJI收高61.78点，或0.37%，至16,713.58点。标准普尔500指数.SPX上涨8.46点，或0.43%，至1,955.18点；Nasdaq指数.IXIC收升18.88点，或0.43%，至4,453.00点。

波音(BA.N)劲升1.7%，报124.11美元，为升幅第二大的道指成份股。波音称对其商用客机的需求非常强劲，且暗示公司接近就是否进一步加快生产作出决定。

伯克希尔哈撒韦A股股价周四首次升破20万美元，为公司股价写下新的里程碑。巴菲特(Warren Buffett)创立伯克希尔哈撒韦有近50年的时间。伯克希尔哈撒韦收高1.8%，报202,850美元。

Monster Beverage Corp (MNST.O)在盘后交易中暴涨30%，报71.65美元，之前可口可乐和MONSTER BEVERAGE达成长期策略合作协议。

根据BATS提供的交易所数据，美国各证交所成交总量约为47亿股，低于54亿股的五日均值。

(编译 利棣儿；审校 母红)

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