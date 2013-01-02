背景资料: 美国股市2012年表现

美元走强 市场在特朗普讲话后“超卖”
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透纽约12月31日 - 美国三大股指2012年录得强劲涨幅,尽管第四季因财政悬崖问题走势谨慎,这一年来围绕欧债危机和美国财政问题的担忧持续不散,但也出现美国国内经济增长改善的迹象.
以下是主要股指的年度表现,标准普尔500指数中表现最佳和最差的五支股票,以及标普500十大类股的年度表现.
主要股指
指数 股号 涨跌幅
标准普尔500指数 .SPX +13.4%
道琼工业指数 .DJI +7.3%
Nasdaq综合股价指数 .IXIC +15.9%
标普中型股400指数 .MID +16.1%
标普小型股600指数 .SPCY +14.8%
罗素2000指数 .TOY +14.6%
标普500指数中表现最佳的五支股票
公司 股号 涨幅
PulteGroup Inc (PHM.N) +187.8%
Sprint Nextel Corp (S.N) +142.3%
惠而浦(Whirlpool) (WHR.N) +114.4%
Expedia Inc (EXPE.O) +111.7%
美国银行 (BAC.N) +108.6%
标普500指数成份股表现最差的五支股票
公司 股号 跌幅
Apollo Group APOL.O -61.2%
超微半导体(AMD) AMD.N -55.6%
百思买(Best Buy) (BBY.N) -49.3%
惠普(HP) (HPQ.N) -44.7%
J.C. Penney Co (JCP.N) -43.9%
标普500指数各类股表现
类股 股号 涨跌幅
金融 .GSPF +26.3%
非必需消费品 .GSPD +21.9%
医疗保健 .GSPA +15.2%
信息技术(IT) .GSPT +13.2%
电信 .GSPL +12.5%
工业 .GSPI +12.5%
原材料 .GSPM +12.2%
必需消费品 .GSPS +7.5%
能源 .GSPE +2.3%
公用事业 .GSPU -2.9%
数据来源: 汤森路透
(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
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路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。