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国际财经 | 2013年 1月 2日 星期三 09:59 BJT

背景资料: 美国股市2012年表现

路透纽约12月31日 - 美国三大股指2012年录得强劲涨幅,尽管第四季因财政悬崖问题走势谨慎,这一年来围绕欧债危机和美国财政问题的担忧持续不散,但也出现美国国内经济增长改善的迹象.

以下是主要股指的年度表现,标准普尔500指数中表现最佳和最差的五支股票,以及标普500十大类股的年度表现.

主要股指

指数 股号 涨跌幅

标准普尔500指数 .SPX +13.4%

道琼工业指数 .DJI +7.3%

Nasdaq综合股价指数 .IXIC +15.9%

标普中型股400指数 .MID +16.1%

标普小型股600指数 .SPCY +14.8%

罗素2000指数 .TOY +14.6%

标普500指数中表现最佳的五支股票

公司 股号 涨幅

PulteGroup Inc (PHM.N) +187.8%

Sprint Nextel Corp (S.N) +142.3%

惠而浦(Whirlpool) (WHR.N) +114.4%

Expedia Inc (EXPE.O) +111.7%

美国银行 (BAC.N) +108.6%

标普500指数成份股表现最差的五支股票

公司 股号 跌幅

Apollo Group APOL.O -61.2%

超微半导体(AMD) AMD.N -55.6%

百思买(Best Buy) (BBY.N) -49.3%

惠普(HP) (HPQ.N) -44.7%

J.C. Penney Co (JCP.N) -43.9%

标普500指数各类股表现

类股 股号 涨跌幅

金融 .GSPF +26.3%

非必需消费品 .GSPD +21.9%

医疗保健 .GSPA +15.2%

信息技术(IT) .GSPT +13.2%

电信 .GSPL +12.5%

工业 .GSPI +12.5%

原材料 .GSPM +12.2%

必需消费品 .GSPS +7.5%

能源 .GSPE +2.3%

公用事业 .GSPU -2.9%

数据来源: 汤森路透

(完)

(编译 白云; 审校 张涛)

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