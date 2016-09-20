美股收盘基本持稳 银行股上涨抵销苹果下跌带来的拖累

路透9月19日 - 美国股市周一收盘基本持稳，盘中在平盘上下拉锯，大型银行股上涨，扶助抵消了苹果下跌造成的拖累。投资者静待美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周稍后举行政策会议。

市场预计美联储将维持利率不变，但投资者将会研读主席叶伦在周三会后发表的讲话，以判断联储是否计划最早在12月升息。

市场在上午的交易中表现不俗，之后，标普500指数回落，一度回到平盘以下。在经历了两个月的淡静期后，标普500指数过去两周中有四日的日涨幅不低于1%。

“市场感到紧张，主要受加息威胁影响，”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide说。“多数人感到，最近记忆中最不受亲睐的牛市可能因为加息嘎然而止，毫无疑问，短期内美联储是一大威胁。”

道琼工业指数.DJI小跌3.63点，或0.02%，至18,120.17点；标准普尔500指数.SPX微挫0.04点，或0.00%，至2,139.12点；纳斯达克指数.IXIC回落9.54点，或0.18%，至5,235.03点。

根据CME的FedWatch工具，交易商押注美联储在本周升息的机率仅为12%，但12月加息的机率为55%。

投资者也关注日本央行在周二和周三举行的政策会议，以及下周一进行的首轮美国总统候选人辩论。

“在政治和经济不确定性都很高的环境下，市场进入了一个投资者逢高卖出，逢低买入的周期，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler说。

“因此，市场将陷于区间内，直到美联储政策会议结束，也可能直到下周一大选辩论之后，甚至可能在更靠近下一次业绩期时，才可能突破区间。”

摩根大通(JPM.N)，美国银行(BAC.N)和富国银行(WFC.N)全部上涨，KBW银行股指数.BKX升0.5%。

能源股.SPNY回落，下滑0.1%，因油价盘中削减涨幅而转升为跌。

“看起来，现在油价的走势和其它市场的表现仍然有很强的联动关系，”Chuck Carlson的首席报行长Horizon Investment Services说。

地产股指数.SPLRCR上升1%，该指数今日首日上市，成为标普500指数的第11大板块。

在上周大幅攀升后，苹果(AAPL.O)回落1.2%，对三大股指带来最大拖累。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61亿股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.21:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为1.45:1。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，三只成份股触及新低；有95只纳斯达克指数成份股触及52周新高，30只触及新低。(完)