美国股市收跌 第四季开局疲弱

路透10月3日 - 美国股市周一收跌，第四季开局疲弱，金融、必需消费品和公用事业股拖累标普500指数走低。

过去数日三大股指在平盘上下反复，投资者对11月8日美国大选结果感到惴惴不安，目前候选人的支持率旗鼓相当。

大型银行股延续近期跌势，因投资者担心德意志银行(DBKGn.DE)的稳定性，以及富国银行(WFC.N)将会如何解决其账户造假丑闻。

德银美国存托凭证(ADR)下挫0.85%，因市场对德银和美国当局很快就其不当出售抵押贷款支持证券(MBS)达成数十亿美元和解协议的希望减退。

“感觉是德银试图与司法部协商以降低和解费用，但不确定性笼罩整体市场，” Solaris Group首席投资长Tim Ghriskey。

标普金融指数.SPSY下跌0.43%，富国银行(WFC.N)跌1.02%，至2013年12月来最低。

英国周日公布将在明年3月前启动退欧程序，这也压低投资者人气。

美国公债收益率上升，此前美国供应管理协会(ISM)公布，9月美国制造业PMI高于预期。对利率敏感的公用事业股下跌1.35%。

必需消费品类股下跌0.6%，宝洁(P&G)(PG.N)下滑1.21%。

道琼工业指数.DJI跌54.30点，或0.3%，至18,253.85点；标准普尔500指数.SPX挫7.07点，或0.33%，至2,161.20点；纳斯达克指数.IXIC回落11.13点，或0.21%，至5,300.87点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59亿股成交，远低于过去20日的平均成交量71亿股。

汤森路透数据显示，预计标普500指数成份股企业第三季获利同比下降0.5%。这将是连续第五季获利同比下降，主要是因油价疲弱。

电动汽车生产商特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)跳涨4.74%，此前公司公布第三季出货增长70%，至24,500辆。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.40:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.40:1。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，五只触及新低；有77只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，32只触及新低。(完)