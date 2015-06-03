焦点：美股今年走势平静 令押注股市波动性加剧的投资者尝到苦果

图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约6月3日 - 美国股市今年走势出奇的平静，这令那些在股市波动性上押注数十亿美元的投资者大为懊恼。

CBOE波动率指数(VIX)今年迄今下降了30%左右，尽管一些投资者原本预期，随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)准备加息，且持续了六年的牛市显露疲态，股市波动应该会较为剧烈。

“目前波动性指数之所以处于这一水平，是因为没有人散发恐慌性言论，”康涅狄格州格林威治市Interactive Brokers Group的首席市场分析师Andrew Wilkinson说。

根据路透对FactSet数据进行的分析，今年迄今，押注波动性会上升的上市交易基金(ETF)吸引约19亿美元资金流入，在此同时押注波动性会下降的ETF则流失11亿美元资金。投资者已尝到这些决定带来的苦果。

比如，规模最大的、侧重做多波动性的ETF--iPath S&P 500VIX Short-Term Futures ETN (VXX.P)今年已经吸引了7.66亿美元新投资，但它却下跌了约40%。与此同时，资金也在流出做空波动性的ETF。比如，VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN(XIV.P)今年上涨45%，但却流出了6.8亿美元资金。

浏览波动性ETF的表现和资金流向，请点击：link.reuters.com/faj84w

**风险巨大**

流入波动性ETF的多数资金可能来自专业的投资者，他们利用ETF对冲多头部位的风险，可能快速买入并快速卖出。根据iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN提交的监管文件，索罗斯的对冲基金Soros Fund Management LLC在第一季末持有该ETF的股份。

但这些ETF价格不菲，特别对于散户而言，他们持有部位的时间往往更长。

“散户倾向把这类投资产品当成赌博，”加州BluePrint Wealth Partners的首席投资官Cory Burnell表示，而机构投资者可能会采用更精细的对冲策略。

“如果你押注波动性上涨，最好很快押对，”Burnell说。“如果押错了，你会损失惨重。这个代价很大。”

这是因为这些基金持续用新的期货合约替代即将到期的合约。当新合约比卖出的旧合约更加昂贵时(期货市场中这一情形叫作正价差)，那么基金等于是两头亏损。

正价差目前约为8%，意味着投资者买入作多VIX基金时，需要VIX升逾8%，才能录得正回报率。

另外，这些基金的成本高于一般的股票或债券上市交易基金(ETF)，例如，VXX ETF每年的管理费率为0.89%。

Toroso Investments投资长Mike Venuto称，“人们通常担心未来将要发生的事，更胜过实际发生的事，因此他们愿意支付保险，”但他补充称，“波动性并非可以一直持续下去的东西。”(完)

(编译 汪红英/李春喜/于春红; 审校 蔡美珍/张明钧)

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