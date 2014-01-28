美国股市反弹回升 苹果重挫8%

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 股指期货跳涨，此前土耳其央行升息
* 美国12月耐久财订单意外锐减
* 苹果股价重挫，因iPhone销售及财测平淡
* 美联储展开为期两天会议
* 道琼工业指数上涨0.6%，标准普尔500指数上涨0.6%，Nasdaq指数涨0.4%
路透纽约1月29日 -美国股市周二反弹回升，标准普尔500指数中止三日跌势，受助于辉瑞的优异财报，且投资人将焦点转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)接下来的刺激政策动向。
收盘后，美国股指期货大涨，此前土耳其央行大幅提高利率。标准普尔500e-mini期货涨20个点，成交量为170万口合约。
苹果(AAPL.O)周二逆势大跌8%至506.50美元，创下一年来最大单日跌幅，上日该公司公布年末假期间iPhone销售低于预期。苹果股下大跌限制了标准普尔500指数及Nasdaq指数的涨势。
辉瑞(PFE.N)跳涨2.6%，收盘报30.42美元，令道琼及标普指数获得提振，此前这家美国最大制药商公布优于预期的季度获利。
这波上涨让道琼工业指数中止五日跌势，此前下跌是受到美国料将撤回货币刺激及新兴市场的多重疑虑，当中包括中国成长放缓以及土耳其和泰国陷入政局动荡。上周标准普尔500指数创下2012年6月以来最大周线跌幅。
“这止是跌深反弹。技术面看来严重超卖，因此小幅反弹时机已成熟，”俄勒冈州D.A. Davidson &Co.首席市场分析师Fred Dickson表示。
标准普尔500指数仍处于50日均线下方，周五则是10月9日以来首次收在该均线之下。
周二经济数据的亮点，在于一份报告显示美国消费者信心在1月上扬。经济谘商会公布，消费者对于景气状况及就业市场都更加乐观。
但是美国12月耐久财订单意外下滑4.3%，另外一项企业资本财支出计画的指标亦下跌，这可能让亮丽的经济前景笼罩阴霾。
数据公布后，美联储便展开两日政策会议。投资人急欲知道美联储每月购债规模是否会再缩减100亿美元。美联储12月宣布缩减购货币刺激的计画。
道琼工业指数.DJI收升90.68点，或0.57%，至15,928.56点；标准普尔500指数.SPX收涨10.94点，或0.61%，至1,792.50点；Nasdaq指数.IXIC升14.354点，或0.35%，至4,097.962点。
近期经济数据疲软，加上美国及海外股票抛盘，可能已经促使部份市场人士重新思考美联储的下一步。
费城Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini表示，“或许美联储延后缩减购债的市场共识升温。”
苹果股价跌至10月以来新低。假日季iPhone销量未能达到华尔街预期，而且公司提出的本季营收预估相当疲弱。
高通(QCOM.O)等苹果供应商股价亦大跌，拖累Nasdaq指数表现。高通股价下跌1.7%至71.99美元。
投资大亨伊坎(Carl Icahn)表示，他又买进了5亿美元的苹果股票，这是他在不到一周之内第三度买进苹果股票，连同这次购股旗持有苹果股票已经超过40亿美元。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。