美股连跌第四日 受累于企业季报和政治忧虑

路透纽约1月31日 - 美国股市标普500指数周二连续第四日收跌，受压于经济增长敏感类股的下挫。企业季报令人失望，对特朗普政府政策的担忧持续。

美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)公布的季度iPhone销量增幅大于预期，但对当季的营收预估低于市场预期，因消费者预期苹果会推出iPhone十周年纪念版，所以暂时不升级手机。公布业绩后，苹果盘后大涨2.5%。

科技股和金融股下跌，对标普500指数带来最大的拖累，但医疗保健类股上涨，扶助股指缩减跌幅，收位远高于日内低位。纽约证交所和纳斯达克市场上涨股家数多于下跌股家数。

美国总统特朗普周二同多家制药大厂高管会晤，缓解了制药股面临的压力。制药股自总统选举以来表现平平。

NYSE Arca制药类指数上涨1.3%，该指数周一收位和11月8日持平，期间一度上升逾6%。

但一些投资者担心，特朗普的焦点不是放在诸如税改和财政刺激计划等引发总统选举后股市攀升的政策上。

“如果你做一些不得人心的事情，开始消耗政治资本，并失去一些多数派的支持，就会令人质疑你是否有能力实现税务方面的计划，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。

Hogan认为市场趋势仍然是向上攀升。

道琼工业指数.DJI下跌107.04点，或0.54%，至19,864.09点；标准普尔500指数.SPX下滑2.03点，或0.09%，至2,278.87点；纳斯达克指数.IXIC上涨1.07点，或0.02%，至5,614.79点。

标普500指数连跌第四日，为总统选举前以来的最长跌势。但三大股指均在1月录得月度涨幅，纳斯达克指数涨4.3%，为7月来最大的月线升幅。

在苹果公布业绩后，E-迷你纳斯达克100指数期货升至平盘以上。

联合包裹(UPS)(UPS.N)下跌6.8%，报109.13美元，此前公司公布季度亏损，全年获利预估低于市场预期。

工业股在标普500指数中跌幅居前。

Under Armour市值蒸发近四分之一，股价暴跌23.4%，报19.22美元。

美元周二兑主要货币重挫，势将录得30年来表现最差的1月份，此前美国总统特朗普对其他国家货币贬值发表评论，他的贸易顾问也谈及欧元。特朗普的贸易顾问Peter Navarro对金融时报表示，德国利用“严重低估的”欧元来获得竞争优势。

根据汤森路透数据，企业2016年第四季盈利料增长7.1%，营收上升4.2%。

标普500指数成份股有10只触及52周新高，四只成份股触及新低；有82只纳斯达克指数成份股触及52周新高，48只触及新低。(完)