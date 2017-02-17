美股三大股指涨跌互现 道指连续第六日创纪录最高收位

路透2月16日 - 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数连续第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。

今日三大股指涨跌互见，因投资者消化近期涨势，卖出在特朗普行情中大涨的银行股。特朗普行情扶助标普500指数今年迄今上涨约5%，道指升4%。

经济改善的迹象和特朗普承诺降低公司税及放松监管，是推动股市近期上涨的主要因素。目前，随着表现强劲的企业第四季财报发布接近结束，许多投资者表示，需要看到特朗普政策推进的切实迹象，才有理由进一步推高股市。

“对企业财报和特朗普经济成长计划的兴奋心情和热情已开始转向更为实际和日常的事情，”U.S. Bank的Private Client Reserve高管Jeff Kravetz表示。

能源股下跌1.37%，跟随油价下跌，交易商在不断膨涨的美国原油库存和主要产油国可能加强减产举措之间进行权衡。

标普500非必需消费品指数下跌0.44%，TripAdvisor(TRIP.O)急挫10.97%，此前该公司发布的季度营收和获利低于预期。

根据汤森路透Datastream，非必需消费品类股的预估市盈率接近19倍，而标普500指数成分股为17倍。

思科(CSCO.O)上涨2.38%，帮助推动道指在收盘前回到平盘上方，此前该指数在日内多数时间内低于平盘水准。思科昨日稍晚发布了季度业绩。

道琼工业指数.DJI升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数.SPX跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数.IXIC下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。

富国银行(WFC.N)下跌0.73%，此前瑞士信贷将该公司评级从“表现优于大盘”下调至“中性”。

中国网络游戏开发商网易(NTES.O)跳升14.08%，此前该公司发布的营收超过预期。

根据汤森路透数据，标普500成份股第四季获利增长7.3%左右，为2014年第三季以来最强表现。分析师对第一季获利增幅的平均预估为10.7%。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.33:1；纳斯达克市场为1.30:1。

标普500指数成份股有56只触及52周新高，一只成份股触及新低；有153只纳斯达克指数成份股触及52周新高，24只触及新低。

美国各证交所共计约69亿股成交，略高于过去20日的均值68亿股。(完)