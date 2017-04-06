美股收低 美联储会议记录令股市逆转稍早涨势

路透4月5日 - 美国股市周三收盘下跌，尾盘逆转了之前强劲民间就业报告带动的升势，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示可能今年开始改变债券投资政策。

此外，美国国会议员的言论显示在华盛顿对政策的意见分歧严重，也令投资者对特朗普政府是否能够落实减税承诺的忧虑加剧。

根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。

会议记录也显示，“部份美联储与会人士认为股价相对于标准估值方法是处于相当高的水准。”

“要么美联储会议记录令市场人士惊慌，因为它的讲法听上来是指股市可能出现泡沫，要么有一些人认为将资产负债表正常化将会损害经济成长...要么美联储进行的升息次数将多于（原本已预期的次数），”OakBrook Investments LLC联席投资长Janna Sampson说。

道琼工业指数.DJI收低41.09点，或0.2%，至20,648.15点；标准普尔500指数.SPX收低7.21点，或0.31%，至2,352.95点；纳斯达克指数.IXIC收跌34.13点，或0.58%，至5,864.48点。

在共和党医保改革立法议案近期遇到挫折后，一些投资者原本指望总统特朗普可着手其他政策，减税承诺将会提早成为事实。

但美国众议院议长莱恩周三表示，较之医保改革，税改将要更长的时间才能完成。

“看来是鹰派的美联储会议记录，令人失望的税改步伐，以及油价缩减涨幅这些因素合力”逆转了股市的涨势，嘉信理财交易和衍生产品部门副总裁Randy Frederick说。

标普11大类股中有九种收低，金融股跌幅最大。只有公用事业股和地产股这两个板块收高，两者均是所谓的防御类股。

美国民间就业数据远好于预期，带动标普500指数在周三稍早上升最多0.8%，纳斯达克指数刷新纪录新高。

民间就业服务机构ADP Employer Services表示，美国3月民间就业岗位增加26.3万个，创下2014年12月来最大增幅，且远高于分析师预估的增加18.7万个。

纳斯达克生物科技指数在尾盘转至平盘以下，收低1.4%。

这很可能是因股市投资者在下午撤离较高风险的投资，Cornerstone Financial Partners首席投资长Chris Zaccarelli说。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.93:1；纳斯达克市场为2.61:1。

标普500指数成份股有38只触及52周新高，六只成份股触及新低；有71只纳斯达克指数成份股触及52周新高，69只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计逾75.8亿股成交，过去20日的平均日成交量68亿股。(完)