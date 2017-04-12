美股受地缘政治风险拖累收低 静待公司业绩季开锣

路透纽约4月11日 - 美国股市周二收跌，但远离盘中低位，对地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。

对地缘政治风险的担忧驱使投资者投向黄金等避险资产，推动波动率指数升至15以上，是美国大选以来首次。

“地缘政治风险是目前焦点所在，”美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby说。

但她说，“市场基于未来盈利预期的市盈率目前为18、19倍，这是较高的区间。随着公司业绩季展开，这至为重要。”

本周多家银行将公布季报，为公司季绩期揭开帐幕。金融股跌0.3%，是表现最差的板块之一。

科技股带来最大的拖累，科技指数下跌0.4%。

叙利亚人权观察组织表示，周二叙利亚政府军战机向Hama省叛军控制的地区投掷了桶装炸弹，此前一天美国才表示，如果政府军使用桶装炸弹可能导致美国对叙利亚进一步实施打击。

上周，特朗普下令对叙利亚发动导弹袭击，对美方所称的叙利亚军方动用化学武器滥杀平民作出反应。

朝鲜国家媒体周二警告称，如美国有任何侵略迹象，将对美国实施核打击，这令市场气氛更加紧张。

道琼工业指数.DJI收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点；标准普尔500指数.SPX收跌3.38点，或0.14%，至2,353.78点；纳斯达克指数.IXIC收挫14.15点，或0.24%，至5,866.77点。

不过股市尾盘缩减跌幅。

特朗普在同美国企业高管会议时称，他的政府正努力放松监管，修改多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法，该法可能被废除，并由“其他什么”来取代。

美联航(UAL.N)收低1.1%，此前一乘客从该航空公司飞机上被强行拖下飞机的事件激起全球民愤。尾盘，该公司执行长终于发表道歉声明。

周四将是本周最后一个交易日，周五市场因耶稣受难日假期休市。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，过去20日的平均日成交量67亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.61:1；纳斯达克市场为1.29:1。

标普500指数成份股有五只触及52周新高，一只成份股触及新低；有59只纳斯达克指数成份股触及52周新高，44只触及新低。(完)