美股连跌第三日 投资者评估银行业绩和地缘政治风险

路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。

富国银行(WFC.N)下跌3.3%，拖累标普500指数，此前该行公布抵押贷款银行业务营收下降。伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)周三晚披露，减少其持有的富国银行股权。

摩根大通(JPM.N)下跌1.2%，花旗集团(C.N)跌0.8%，尽管两家银行公布好预期的季度盈利。银行季报暴露出信贷增长放缓的更多迹象。

标普银行股指数收在12月初来最低水准。

投资者在本周纷纷买入避险资产，因有关叙利亚和朝鲜的地缘政治紧张局势。美国在阿富汗东部投下大型空爆炸弹，给市场增添不确定性。

Edward Jones首席投资策略师Kate Warne说，在美国长周末假期前，公债收益率下跌，对股市带来压力。

“我们看到的是，（因地缘政治忧虑），全球其他国家的投资者向美国公债投入更多资金。”

道琼工业指数.DJI收跌138.61点，或0.67%，至20,453.25点；标准普尔500指数.SPX收跌15.98点，或0.68%，至2,328.95点；纳斯达克指数.IXIC收挫31.01点，或0.53%，至5,805.15点。

标普500指数自特朗普11月8日胜选以来已经攀升了8.9%，受助于特朗普提出的减税和刺激举措等经济主张。但涨势在过去六周停滞，因部分投资者对特朗普实施其政策计划的能力产生质疑。

“投资者中有一些担心，现在政府的政策重心从国内转移至国际，”Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte称。

标普500金融股指数下跌1.3%，为连续第五日下挫。

能源股为表现最差类股，急挫1.8%。

科技股下跌0.4%，录得2012年5月以来的最长跌势。

银行开始发布业绩，预计上市公司第一季业绩强劲。根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成分股公司报告第一季利润增长10.4%。

“我们可能会看到两位数的利润增长，已经有一段时间没看到这样的增幅了，”Voya Investment Management高级市场策略师Karyn Cavanaugh称，“第一季的业绩会给投资者留下深刻印象。”

密歇根大学的一份报告显示，4月美国消费者信心意外增强，消费者信心现状指数升至2000年11月以来最高。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.56:1；纳斯达克市场为2.24:1。

标普500指数成份股有七只触及52周新高，一只成份股触及新低；有29只纳斯达克指数成份股触及52周新高，51只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，过去20日的平均日成交量66亿股。(完)