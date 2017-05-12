美股下滑 投资者担心美国零售业状况

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透5月11日 - 美国股市周四收低，因梅西百货和Kohl's公布的营收不及预期，拖累百货店运营商股价遭到抛售，且引发投资者担心消费者支出不足以推动经济强劲增长。
梅西百货(M.N)季度业绩不佳，拖累股价暴跌17%，重创非必需性消费类股，该板块下滑0.59%。
Kohl's (KSS.N)公布季度营收下降后，股价挫跌7.86%。Nordstrom (JWN.N)和J.C. Penney Co Inc (JCP.N)各急跌逾7%。
“实体零售店(业绩)受创，可能令大家都大跌眼镜，”Abel Noser总裁Anthony Conroy说。
这些公司季报疲弱，令投资者翘首等待周五公布的4月零售销售数据，寻找消费者只不过是将消费习惯移离百货公司，还是就是不愿支出的线索。
零售销售数据可检验消费者支出的体质，Ladenburg Thalmann Asset Management执行长Phil Blancato说，“这就是矿井中的金丝雀。”
标普500指数11大类股中有八种下跌。金融股跌0.53%，富国银行(WFC.N)下跌1.79%，带来压力。
“市场任何回调，如果是有序的，都是健康的，只要市场潜在基本面强劲，”LPL Financial首席财富策略师Matthew Peterson说。
道琼工业指数.DJI收跌23.69点，或0.11%，报20,919.42点；标准普尔500指数.SPX收低5.19点，或0.22%，报2,394.44点；纳斯达克指数.IXIC收跌13.18点，或0.22%，报6,115.96点。
Snapchat母公司Snap(SNAP.N)股价暴跌21.45%，此前该公司在上市后的第一个业绩报告中称，用户增长放缓。
Straight Path (STRP.A)急挫20.41%，此前公司同意被威瑞森通讯(VZ.N)以31亿美元价格收购，放弃了竞争对手美国电话电报公司(T.N)的竞标。
美国制药大厂默克(MRK.N)升0.77%，此前美国食品药物管理局(FDA) 批准了其肺癌联合治疗产品。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.58:1；纳斯达克市场跌涨股家数比例为1.73:1。
标普500指数成份股有16只触及52周新高，九只成份股触及新低；有92只纳斯达克指数成份股触及52周新高，65只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，和过去20日的平均日成交量一致。(完)
(编译 利棣儿/刘静；审校 李军)
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