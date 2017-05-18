美股反弹 上日录得逾八个月最大单日跌幅

路透5月18日 - 美国股市周四反弹，受助于放松互联网监管的举措和强劲的经济数据。昨日美股录得逾八个月最大单日跌幅。

投资者仍在密切观察华府局势，此前有报导称，美国总统特朗普尝试干扰前美国国家安全顾问弗林与俄罗斯关系的调查。

“市场可能正摆脱这些担忧。昨日，投资者真的很担心，”OakBrook Investments LLC联席投资长Janna Sampson说。

投资者可能释怀，她说，因为昨晚美国司法部指派前联邦调查局局长穆勒为特别检察官，调查俄罗斯介入美国总统大选，以及可能与总统特朗普竞选阵营勾结的指控。

“无论（调查）结果如何，大家可能对此感到有信心，（认为）会取得一个准确和不偏不倚的调查结果。”

道琼工业指数.DJI收高56.09点，或0.27%，至20,663.02点；标准普尔500指数.SPX上扬8.69点，或0.37%，至2,365.72点；纳斯达克指数.IXIC收高43.89点，或0.73%，至6,055.13点。

投资者正关注可能有助或损害特朗普能够落实税改和放松监管等提议的事件。至少股市在大选后录得的部份涨幅是归功于对这些政策的预期。

电信服务股是标普500指数中百分比升幅最大的板块，上扬1.2%。美国联邦通讯委员会(FCC)投标通过了共和党提出的撤销2015年“网络中立性”规定的计划。

“你看到执政党在一些事情上产生影响，可能令人们认为，执政党可以有所作为。”

费城联储稍早称5月制造业活动指标上涨，此前两个月下跌。一周初请失业金人数数据也直指劳动力市场强劲。

稍早，股指一度缩减涨幅，此前一辆快速行驶的汽车在纽约时代广场冲撞行人，致一人死亡，22人受伤。目击人、警方和新闻媒体称，该事件看似不是恐怖主义行为。

标普500科技股周三受创最重，今日反弹0.6%。

网络设备制造商思科(CSCO.O)下跌7.2%，此前公司预计当前季营收低于分析师预估。

沃尔玛(WMT.N)升3.2%，报77.54美元，此前公司称季度利润超过分析师预估。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.03:1；纳斯达克市场比例为1.36:1。

标普500指数成份股有15只触及52周新高，15只成份股触及新低；有47只纳斯达克指数成份股触及52周新高，97只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约81.6亿股成交，高于69.9亿股的过去20日平均日成交量。(完)