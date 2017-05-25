美股标普500指数创纪录最高收位 此前美联储公布会议记录

路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。

不过，在5月2-3日举行的会议上，美联储决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。

在会议记录公布后，股市交投震荡，但最终在稍早微幅上涨后扩大升幅。标普金融指数在会议记录发布后应声下跌，之后有所反弹，尾盘仅收低0.04%。银行通常在借货利率上升中得益。

“经济没有实质放缓，美联储官员承认全球经济增长加速带来了支持，看来(联储)势将保持在将利率正常化的轨道上。”Prudential Financial首席市场策略师Quincy Krosby说。

道琼工业指数.DJI升74.51点，或0.36%，至21,012.42点；标准普尔500指数.SPX涨5.97点，或0.25%，至2,404.39点；纳斯达克指数.IXIC上扬24.31点，或0.4%，至6,163.02点。

这是标普500指数连续第五日上涨。

在美联储发布会议记录后，交易员减少了年底前再升息两次的预期。

根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，交易员预计年底前再升息两次的机率约为46%，周二晚些时候是50%。

美联储决策者还深入讨论了第一季经济放缓的原因。最近的经济数据好坏不一，消费者信心和消费者支出有下跌的迹象，就业市场仍在增强。

“给我印象很深的一点是，他们对消费者支出相当稳健有信心，这一点很重要，”Weeden & Co首席全球策略师Michael Purves称。

在上涨股中，报税软件制造商Intuit(INTU.O)跳升6.7%，此前公司公布的获利高于预估，还上调了营收预估。

零售类股公司发布更多的令人失望的业绩。

家装连锁店Lowe's(LOW.N)下跌3%，此前公司发布低于预期的获利和可比销售。

珠宝零售商蒂芙尼(TIF.N)急挫8.7%，此前发布可比销售意外下降。Signet Jewelers(SIG.N)将于周四发布业绩，今日急挫7.2%。两家公司是标普成份股中跌幅最大的股票。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约61亿股成交，低于过去20日的平均日成交量68亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.30:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比为1.07:1。

标普500指数成份股有49只触及52周新高，12只成份股触及新低；有99只纳斯达克指数成份股触及52周新高，57只触及新低。(完)