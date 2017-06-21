能源和银行股拖累美股道指和标普500指数收低 纳斯达克指数收涨

路透纽约6月21日 - 美国股市周三涨跌互见，标准普尔500指数和道琼工业指数下挫，因油价下滑打压能源股，加重了投资者对低通胀的担忧，医疗保健和科技股上涨，扶助推升纳斯达克指数。

能源股是标普500指数表现最弱的板块，下跌1.6%，此前油价在早盘逆转涨势，美国原油触及8月来最低，尽管上周美国原油库存减幅超过预期。

原油期货持续疲弱，加重了投资者对通胀的担忧，从而打压银行和工业股等景气循环股，Cornerstone Financial Partners投资长Chris Zaccarelli说。

“因为人们将油价下跌看作是通胀回落的又一个预兆，（除能源股以外）很多其他的景气循环股也都表现不佳，”Zaccarelli说。

银行股下跌0.8%，因投资者担忧收益率曲线趋平将损及利差。收益率曲线趋平也是受到通胀预期推动。

工业股是跌幅最大的板块之一，下跌0.7%。卡特彼勒(CAT.N)大跌3.3%，重压该板块，联邦快递(FDX.N)升1.6%，给该板块带来最大的提振。

寻找成长机会的投资者转向包含许多科技和生物科技公司的纳斯达克指数，Zaccarelli说。

美国总统特朗普抑制药价的努力可能较行业预期更温和的报导，扶助医保股上涨，Commonwealth Financial投资长Brad McMillan说。

总的来说，在下一个公司业绩期来临之前，股市投资者在等待时机。预计下一个业绩期公司业绩良好。

“市场将继续在目前的水平附近波动，直至企业最新一季业绩出炉，”McMillan表示。

道琼工业指数.DJI收低57.11点，或0.27%，至21,410.03点；标准普尔500指数.SPX下跌1.42点，或0.06%，至2,435.61点；纳斯达克指数.IXIC收涨45.92点，或0.74%，至6,233.95点。

今年迄今，能源股已经下跌14.9%，而标普500指数却上涨8.9%。油价在此期间下跌约21%。

电信股跌幅创第二，下跌1.2%，美国电话电报公司(AT&T)(T.N)百分比跌幅最大。

纳斯达克生物科技股升4.1%，势将录得11月8日特朗普胜选以来的最大单日升幅。给该类股指数带来最大提振的是Celgene(CELG.O)和Regeneron(REGN.O)，两只股票涨幅均超过5%，Biogen(BIIB.O)涨4.7%。

几位参议员告诉路透称，共和党将于周四发布旨在改革美国医保法案的议案细节，最快将于下周进行投票。共和党在数周的闭门会议上讨论该议案。如果得以通过，一些投资者会将此视为特朗普亲商主张的一个积极迹象。

纽约证交所跌涨股家数比为1.70:1，纳斯达克市场为1.04:1。

美国各证交所共计成交约71.6亿股，过去20日的日均成交量为69.2亿股。(完)