美股标普500指数和道指微幅收高 科技股下跌拖累纳斯达克指数收低

路透6月26日 - 美国股市标普500指数和道指周一微幅收涨，但科技股下跌拖累纳斯达克指数收低，因投资者转向防御型股票。

低成长但高派息的标普公用事业股和电信股是标普500指数11种类股中表现最好的板块。

科技股是表现最差的板块，下跌0.6%。科技股最近承压，因估值过高。

“债市走势正暗示经济放缓，”Kingsview Asset Management投资组合经理Paul Nolte说。“所以看到公用事业股等防御型股票上涨，因股市投资者买入更多这类股票，和债市表达的信息一致。”

道琼工业指数.DJI收高14.79点，或0.07%，至21,409.55点；标准普尔500指数.SPX上涨0.77点，或0.03%，至2,439.07点；纳斯达克指数.IXIC收跌18.10点，或0.29%，至6,247.15点。

微软(MSFT.O)，亚马逊(AMZN.O)和Alphabet(GOOGL.O)下跌，对标普500指数和纳斯达克指数的拖累最大。

“只是临近季末出现的获利了结。如果7月初逆转了这样的走势，我一点都不会感到意外，因认为会有一些强劲的公司业绩，”Solaris Asset Management投资长Tim Ghriskey说。

公用事业股在标普500指数中表现最好，上涨0.8%，电信服务指数排行第二，上升0.6%。

“如果人们从科技股撤出资金，那么，只是轮换到其他板块。但没有很大动能，因为没有消息驱动，”JonesTrading的首席市场策略师Michael O’Rourke说。

能源股收低0.2%，因油价涨幅受限，受美国等国的原油供应不断增加影响。

近期油价下跌引发对通胀偏低的担忧。通胀仍远低于2%的美联储目标。

本月美联储进行了今年内第二次升息，并暗示可能再次升息。但期货市场走势反映，12月前再次升息的机率仅为50%。

标普金融股指数升0.5%，此前纽约联储总裁杜德利和旧金山联储总裁威廉姆斯的讲话淡化了数据疲弱的影响，重申美联储将会继续升息的计划。

周一数据显示，5月扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.2%(市场预估为增长0.3%)。

汽车租赁公司Hertz Global Holdings (HTZ.N)收高13.5%，报10.83美元，此前有报导称，苹果APPL.O向Hertz租赁一小队汽车，测试其自动驾驶技术。苹果收跌0.3%。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.88:1；纳斯达克市场为1.19:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64.2亿股成交，过去20日的平均日成交量为72亿股。(完)