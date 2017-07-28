科技和运输股拖累美股标普500指数下跌 但道指刷新纪录高位

路透7月27日 - 美国股市周四标普500指数收低，受累于科技和运输股骤降，但道琼工业指数创下纪录最高收位，受助于威瑞森通讯(VZ.N)跳涨。今日有多家公司公布业绩。

反映经济体质的道琼运输指数收跌3.1%，至近两个月最低，此前联合包裹(优比速,UPS)(UPS.N)公布的财测令人担忧，拖累该指数下滑。

同业联邦快递(FedEx)也下跌。

标普科技指数是表现最差的主要板块，下降0.8%，尽管Facebook(FB.O)公布业绩后股价上扬2.9%

科技股是今年迄今表现最好标普500指数板块，标普指数年内上涨了10.6%。

在收市后，亚马逊(AMZN.O)公布业绩，股价在盘后挫跌2.7%。亚马逊是本业绩期最后一家公布季报的“FANG”企业，即Facebook、亚马逊、Netflix和Alphabet。

美股三大指数股指周四稍早创下盘中纪录位。

“今日总体市场人气是，运输股在告诉我们一些大家没有留意到的事情，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。

“我们的总体感觉是，许多好消息已被市场消化，”Hogan说，“科技股的情况就是如此。动能股的问题是，一旦它们开始向一个方向发展，就势不可挡，所以今日股市有如此表现。”

道琼工业指数.DJI收涨85.54点，或0.39%，至21,796.55点；标准普尔500指数.SPX下滑2.41点，或0.1%，至2,475.42点；纳斯达克指数.IXIC收跌40.56点，或0.63%，至6,382.19点。

“科技股总体疲弱令我有点意外。一些科技公司的业绩良好，”OakBrook Investments联席投资长Peter Jankovskis说，“可能是接近月末，有些获利了结。”

年内升幅排第二的医疗保健股今日下挫0.7%。

必治妥施贵宝(BMY.N)挫跌3.1%，同业阿斯利康(AZN.L)的癌症药物试验失败，令投资者对必治妥施贵宝旗下的类似药物的信心下降。阿斯利康股价暴跌14.9%。

威瑞森通讯(VZ.N)季度营收超过预期，股价急升7.7%，对标普500指数带来最大的提振，接下来提振标普500指数最大的是Facebook和美国电话电报公司(AT&T)(T.N)。

推特(TWTR.N)下挫14.1%，该公司月度活跃用户增长迟滞，令投资者失望。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.28:1；纳斯达克市场为2.03:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约77亿股成交，远高于过去20日的平均日成交量61亿股。(完)