美股上涨 因企业季报改善

路透纽约10月18日 - 美国股市周二收盘上涨，标普500指数录得本月来表现最好的一天，此前United Health和Netflix等公司发布强劲业绩，有望扭转企业获利连续四个季度下滑的局面。

根据汤森路透I/B/E/S，迄今有52家标普500指数成份股企业公布了第三季业绩，81%的获利高于分析师预估均值。

目前预计，企业第三季盈利增长0.2%，有望结束2015年第三季以来盈利下滑的势头。

如果企业季报继续改善，那么，标普500指数成份股企业第三季盈利和营收皆上升，将是2014年第四季以来首次。

“一些公司公布的业绩不错，”BMO Private Bank投资长Jack Ablin说。

“从过去企业获利超预期的情况来看，投资者认为，这将是五个季度以来首次实现获利增长。”

道琼工业指数.DJI收高75.54点，或0.42%，至18,161.94点；标准普尔500指数.SPX收升13.10点，或0.62%，至2,139.60点；纳斯达克指数.IXIC收涨44.013点，或0.85%，至5,243.836。

市场普涨，标普500指数11大类股均走高，医疗保健类股以1.1%的升幅领涨，受助于United Health(UNH.N)跳涨6.9%，此前该公司发布季度业绩 和财测。

但该板块涨幅因强生(JNJ.N)下跌2.6%而受限。辉瑞(PFE.N)上涨0.6%，因该公司计划开始在美国付运强生主打产品Remicade的生物仿制药。该消息盖过了强生公司业绩略微高于预估的影响。

Netflix(NFLX.O)在标普500成份股中升幅最大，上涨逾19%，此前该公司发布季度业绩，且公布用户增幅远高于预估。

高盛(GS.N)上涨2.2%，此前该公司公布的业绩高于分析师预估，与其华尔街同行的表现一致，帮助提振纽约证交所Arca经纪商/交易商指数.XBD上涨1.1%。

在下跌股中，IBM(IBM.N)下跌2.6%，此前公司公布营收连续第18个季度下滑。

英特尔(INTC.O)盘中上涨1.5%，因巴克莱上调该股评级，但在盘后公布季度业绩后下跌3.3%。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.42:1；纳斯达克市场为1.48:1。

四只标普500指数成份股触及52周新高，三只成份股触及新低；有47只纳斯达克指数成份股触及52周新高，60只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约56亿股成交，低于过去20日的平均日成交量65.2亿股。(完)