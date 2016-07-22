美元兑日圆下滑 因日本央行总裁称不必“直升机撒钱”

路透纽约7月21日 - 美元兑日圆周四从六周高位下跌，此前日本央行总裁黑田东彦称，央行认为没有必要透过“直升机撒钱”的方式来刺激经济。

投资者之前一直押注，日本央行将在下周政策会议上祭出一轮大规模经济刺激计划。黑田东彦在接受英国广播公司(BBC)Radio 4访问时，淡化了直接向企业和消费者派钱的构想，导致日圆急升，兑美元高见105.41日圆。

英国广播公司(BBC)稍后表示，周四播出的对黑田东彦的访问是在6月中旬进行的，这扶助抑制日圆的涨势。

美国公布强于预期的一周初请失业金人数和成屋销售数据后，美元兑日圆走坚，之后重拾跌势。

分析师表示，美元兑日圆下跌，可能更多是因技术性调整头寸和“美元涨势消竭”而不是预期日本央行在重新考虑放宽政策的倾向。

“当一切尘埃落定，我认为我们最终看到的将是美元全面上涨的走势，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner说，“日圆今日走强，我认为更多的是因获利了结和调整头寸，而不是整体趋势出现任何实质性的扭转。”

美元兑日圆过去两周累计上涨逾5%。在黑田东彦的访问播出前，美元触及107日圆上方的六周高位，因有报导称，日本政府制订的财政刺激方案规模可能是原先预期的两倍。

美元兑日圆纽约尾盘跌1%，报105.69日圆。

欧元兑美元几无变动，回吐欧洲央行总裁德拉吉的讲话带动的大部份涨幅。德拉吉称，央行需要时间来重新评估经济前景的任何变化。

欧洲央行暂缓进一步放宽货币政策，和市场预期一致。

除了日圆外，主要货币中波动最大的是新西兰元，兑美元跌0.6%至0.6986美元，此前一度触及六周低点0.6949。这是新西兰元连续第七日下跌。

新西兰央行周四发表声明暗示，可能进一步减息。央行在两次政策会议之间发表声明实属罕见，巩固了将在8月11日会议上降息的预期。（完）