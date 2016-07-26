美国股市下跌 企业业绩成为市场焦点

路透7月25日 - 美国股市周一小幅收低，从纪录高位回撤，因油价下挫拖累能源股，且投资人静待大量企业季报。

市场几乎全面下滑，能源股领跌，必需消费品类股一枝独秀，受助于Target (TGT.N)劲升1.84%。

股市自6月27日开始的涨势已经令股指累积上涨9%。本周开局涨势中止，因本周将有190家标普500指数成份股企业公布业绩，美国联邦储备理事会(美联储)也将在本周召开政策会议。

油价跌至两个半月低位，因担心全球原油和精炼油品供应过剩将在一段时间内给市场带来拖累。

标普能源股指数.SPNY下跌1.99%，为6月底以来的最大单日百分比跌幅。

“上周，企业业绩令涨势延续，但也出现了些泡沫，”U.S. Bank旗下Private Client Reserve投资部门董事总经理David Schiegoleit称，“在股票估值方面正接近极端，我们看到市场稍事喘息。”

根据汤森路透数据，预计第二季标普500成分公司利润下跌3.7%，季报期开始时的预估为下跌5%。

道琼工业指数.DJI收低77.79点，或0.42%，至18,493.06点；标准普尔500指数.SPX收低6.55点，或0.3%，至2,168.49点；纳斯达克指数.IXIC微跌2.53点，或0.05%，至5,097.63点。

成交清淡，根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59亿股成交，低于过去20日的平均日成交量约70亿股。

苹果(AAPL.O)下跌1.33%，此前BGC将该股评级下调至“卖出”。苹果将在周二公布业绩。

收市后，Gilead Sciences (GILD.O) 在盘后交易中下跌3%，Sanmina (SANM.O)暴跌12.6%，两家均在盘后公布了业绩。

因英国退欧引发全球不确定性，美联储对加息保持谨慎态度，市场广泛预计联储在结束周二和周三会议后将按兵不动，但有可能暗示可能加息的时机。

雅虎(YHOO.O)下挫2.69%，此前同意以48亿美元向威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)出售其核心网络业务。威瑞森通讯跌0.41%。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.69:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.40:1。

标普500指数成份股有32只触及52周新高，没有成份股触及新低；有92只纳斯达克指数成份股触及52周新高，19只触及新低。(完)