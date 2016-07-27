美股涨跌互见 苹果盘后公布业绩后股价大涨

路透7月26日 - 美国股市周二涨跌互现，美国联邦储备理事会(美联储)今日开始为期两天的政策会议，投资者静待苹果和推特等企业的业绩。

今日股市交投震荡，近期标普500指数屡创新高，市盈率已经升至部分投资人假定第二季业绩会超过预估的水准。

苹果盘后公布业绩，股价盘后劲升4.7%。苹果公布第三季每股盈利(EPS)为1.42美元；净营收为423.6亿美元，上年同期为496.1亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期苹果第三季每股收益为1.38美元，营收为420.9亿美元。苹果第三季销售IPHONE手机4,040万部，上年同期为4,750万部。

标普10大类股中有五种收高，电信服务类股指数.SPLRCL大跌1.49%，拖累大盘。威瑞森通讯(VZ.N)在公布的用户数量不及预估后股价下挫1.9%。

卡特彼勒(CAT.N)跳升5.16%，触及一年高位，此前该公司公布的季度盈利优于预期。

美联储开始为期两日货币政策会议，尽管预计不会升息，但投资人将 关注何时可能升息的线索。

包括周二公布的楼市数据在内的一系列强劲的经济数据或令美联储较市场预期提前升息的可能性增加。

“我真正要寻找的是，是否会有可能在9月升息的蛛丝马迹。”Commonwealth Financial Network投资长Brad McMillan称。

道琼工业指数.DJI跌19.31点，或0.1%，至18,473.75点；标准普尔500指数.SPX微升0.70点，或0.03%，至2,169.18点；纳斯达克指数.IXIC小涨12.42点，或0.24%，至5,110.05点。

在美股投资人摆脱了6月底英国公投结果意外为脱离欧盟的影响后，标普500指数年内迄今已经大涨了6%。

第二季财报季已经过去了大约三分之一，根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成份股企业第二季盈利同比下滑3.5%，优于月初时预估的4.5%

推特(TWTR.N)也在盘后公布了业绩和财测，季度营收增速为上市以来最慢，股价盘后暴跌逾10%。

麦当劳(MCD.N)收低4.46%，对道指的拖累最大，该公司公布美国成熟店铺季度营收逊于预期。

德州仪器(TXN.O)劲升7.85%，此前该公司对当前季度的预估超过分析师预期，该股对标普500指数的提振作用最大。

成交清淡，根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量约68亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.58:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.62:1。

标普500指数成份股有53只触及52周新高，没有成份股触及新低；有119只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。(完)