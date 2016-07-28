美股微幅收低 此前美联储维持利率不变

路透7月27日 - 美国股市周三微幅收低，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)维持利率不变，为今年稍晚升息打下伏笔。

市场原本就预计美联储不会在周三结束的为期两日的会议上改变利率，但鉴于对英国6月公投脱欧带来冲击的担忧，投资者一直焦急等待何时可能升息的线索。

美联储表示对可能出现会导致美国经济偏离正轨的意外冲击的担忧减弱，并指出近几个月通胀预期变动不大。

“联储声明对经济的看法更为乐观，”Franklin Templeton的高级副总裁兼固定收益政策委员会联席主席Mike Materasso表示，“有理由预计年内加息，年底行动的可能性最大，但时机很大程度上取决于全球经济的表现是否良好。”

在投资者摆脱了英国6月公投意外决定脱离欧盟的影响后，标普500指数今年迄今累积上升6%。

“短期内市场倾向于继续上攻，”U.S. Bank的私人客户高级资产组合经理Eric Wiegand称，“虽然如此，我们预计会有波动，估值明显见顶。”

根据汤森路透Datastream，标普500成份股市盈率约为17.2倍，高于年初的16.5倍。

今日市场交投震荡，道琼工业指数.DJI收低1.58点，或0.01%，至18,472.17点；标准普尔500指数.SPX收低2.6点，或0.12%，至2,166.58点；纳斯达克指数.IXIC升29.76点，或0.58%，至5,139.81点。

标普10大类股中有六大类股下跌，必需消费品类股.SPLRCS下跌1.44%，跌幅最大，公用事业类股.SPLRCU紧随其后，下跌1.17%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约73亿股成交，高于过去20日的近64亿股的平均日成交量。

FACEBOOK(FB.O)周三在美股盘后交易中股价劲扬8.3%，此前该公司公布好于预期的业绩。

飞机制造商波音(BA.N)股价升0.8%，此前公司报告核心季度业绩，亏损远小于预期。

根据汤森路透I/B/E/S，受波音公司业绩推动，现在预计标普500成份股第二季净利下降3.0%，一天前预计下降3.5%。

可口可乐(KO.N)公布的季度营收低于预期并下调财测，股价大跌3.3%，拖累标普500指数走低。

苹果公司(AAPL.O)股价急升6.6%，此前公司报告第三季iPhones手机销量高于预估，并对当前季给出乐观预估。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.15:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.38:1。(完)