美股创约一个月来最大单日跌幅 因汽车销售数据引发成长忧虑

路透纽约8月2日 - 美国股市周二下跌，三大股指均创下约一个月来最大单日跌幅，因经济数据和弱于预期的汽车销售引发成长忧虑。

福特汽车(F.N)和通用汽车(GM.N)各急跌逾4%，此前美国两大汽车公司公布7月汽车销售略低于预期。

汽车股走低，拖累标普非必需消费类股.SPLRCD下跌1.5%，成为标普10大类股中表现最差的板块。

美国6月消费者支出增幅超过预期，因美国家庭买入各类商品和服务。

不过，6月个人所得仅增长0.2%，不及预期的上升0.3%，通胀仍低于美联储2%的目标，这可能促使美联储采取谨慎的升息态度。

“大家开始看到经济不是他们在7月份所认为那么的良好，(当时股市)表现强劲上涨，”OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis说。标普500指数在7月攀升3.6%，创下3月以来表现最好的一个月。

美国原油连续第二天跌至每桶40美元以下，也拖累市场人气，美国原油收低1.4%，报39.51美元。

美国最大制药商辉瑞(PFE.N)下跌2.5%，是百分比跌幅最大的道指成份股，此前公司公布好于预期的季度业绩，但专利保护品牌药物营收令人失望。

道琼工业指数.DJI收低90.74点，或0.49%，至18,313.77点；标准普尔500指数.SPX收跌13.81点，或0.64%，至2,157.03点；纳斯达克指数.IXIC下滑46.46点，或0.9%，至5,137.73点。

药房连锁店CVS (CVS.N)跳涨逾5%，至98.57美元，此前公司公布的季度盈利高于预期。

汤森路透数据显示，至周二早上公布了业绩的353家标普500指数成份股中，71%的业绩好于分析师预期。企业第二季盈利预料将下跌2.6%，较7月1日时预期的下跌4.5%改善。

美股缩减稍早跌幅，此前华尔街日报报导，生物科技巨擘Biogen(BIIB.O)吸引包括默克(MRK.N)和艾尔建(AGN.N)等药商的收购兴趣。Biogen股价暴涨9.4%，报330.11美元。纳斯达克生物科技指数.NBI攀升0.2%，之前下跌最多1.8%。

纽约证交所跌涨股家数比例为3.35:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为2.97:1。

标普500指数成份股有14只触及52周新高，一只成份股触及新低；有54只纳斯达克指数成份股触及52周新高，38只触及新低。

美国各证交所共计约74.5亿股成交，过去20日的平均日成交量约66.4亿股。(完)