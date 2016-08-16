美股三大股指再创纪录最高收位 因能源股和材料股攀升

路透8月15日 - 美国股市三大股指周一均触及历来最高收位，延续过去数周屡创新高的涨势，因美元疲弱提振商品相关类股。

购并消息也提振相关企业的股价大涨。水技术公司Xylem (XYL.N)上扬3.9%，报50.32美元，此前Xylem称，将以大约17亿美元现金买入Sensus USA。

油价升至五周高点，推动标普能源指数上涨0.6%，其他商品相关类股也走坚，因美元下滑。标普材料股指数上扬1%。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将持续保持低利率的预期扶助股市上涨的同时，一些分析师表示，企业盈利好于预期，可能提振股市进一步走强。

“股市正从利率因素驱动的牛市转为业绩因素驱动的牛市，”Raymond James Financial首席投资策略师Jeffrey Saut说。他表示，今年企业盈利应该增长，并“在未来数年”继续改善。

标普500指数成份股企业盈利从2015年第三季开始倒退，预料这势头将在今年第四季结束。汤森路透数据显示，预计标普500指数成份股企业第四季盈利将增长8.3%。

道琼工业指数.DJI收涨59.58点，或0.32%，至18,636.05点；标准普尔500指数.SPX收高6.10点，或0.28%，至2,190.15点；纳斯达克指数.IXIC上升29.12点，或0.56%，收报5,262.02点。

美股自6月底以来大幅上涨，标普500指数年内已上涨7.2%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将发布7月会议记录，可能为其升息计划和其对经济体质的看法提供线索。

不过，交易员对美联储近期升息大致持怀疑态度，因美国通胀仍低于美联储2%的目标，且全球央行推出刺激措施以提振各自经济。

费城半导体指数升1.4%，触及16年高位；纳斯达克生物科技指数上涨0.9%。

其他并购消息方面，Post PropertiesPPS.N急升9.4%，报68.08美元，此前公司同意被Mid-America Apartment Communities(MAA.N)以约38.8亿美元的价格收购。Mid-America股价下跌4.9%，报97.15美元。

推特(TWTR.N)大涨6.8%，报20.86美元，此前《纽约时报》报导，该公司正在就将其应用软件放到Apple TV平台上进行磋商。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.89:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为2.24:1。

标普500指数成份股有34只触及52周新高，没有成份股触及新低；有149只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约55亿股成交，过去20日的平均日成交量约64亿股。(完)