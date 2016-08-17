美股从纪录高位回落 因美联储官员讲话助燃今年加息预期

路透8月16日 - 美国股市周二从纪录高位下跌，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话助燃了今年加息的臆测。

对利率预估的改变反应最敏感的板块中，电信股和公用事业股分别下挫2.1%和1.2%，引领大盘下跌。

纽约联储总裁杜德利称美联储在9月升息是可能的，亚特兰大联储总裁洛克哈特称美国经济可能足够强劲，可在今年底前加息一次，甚至有可能升息两次。

杜德利称，薪资增长的迹象和就业市场收紧可能提振通胀。全球主要央行行长下周将出席在杰克森霍尔举行的会议。

“我认为大部份市场人士预计美联储不会真的在9月加息，但股市已升了很多和近两个月就业数据良好，”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke说。

CME Group的FedWatch工具显示，美联储官员讲话后，交易商对今年美国今年加息的预期增强。

对美国维持低利率的持续预期扶助股市屡创纪录高位，今年迄今标普500指数已十次刷新纪录高位。

道琼工业指数.DJI收跌84.03点，或0.45%，至18,552.02点；标准普尔500指数.SPX收挫12点，或0.55%，至2,178.15点；纳斯达克指数.IXIC下跌34.90点，或0.66%，收报5,227.11点。

投资者将仔细研读将于周三发布的美联储7月会议记录，寻找在美国公布强劲就业数据后美联储调整利率计划的线索。

TJX(TJX.N)股价下跌5.8%，报77.97美元，是标普500指数最大拖累之一，此前公司发布的会计年度财测低于分析师预估。

在今日的上涨股中，工业气体供应商Praxair(PX.N)升2.7%，报121.27美元，此前公司宣布处于与德国同业公司Linde(LING.DE)合并谈判的初期阶段。

纽约证交所跌涨股家数比例为2.21:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为2.27:1。

标普500指数成份股有7只触及52周新高，没有成份股触及新低；有74只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59亿股成交，过去20日的平均日成交量约64亿股。(完)