美股微幅上涨 因能源股和沃尔玛攀升

路透纽约8月18日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，此前布兰特原油升穿每桶50美元，提振能源股上扬，沃尔玛(WMT.N)在上调财测后升至14个月高位。

沃尔玛上扬1.9%，收报74.30美元，此前公布季度获利好于预期且上调会计年度财测。昨日Target (TGT.N)和Lowe's(LOW.N)公布的财测令人失望。

能源指数跳涨1.8%，此前布兰特原油在六周以来首次升穿每桶50美元，因全球主要产油国准备就可能的冻结产量水平进行讨论。

尾盘涨势推动三大股指从平盘小幅上涨，日内大部份时间股指都基本持平，标普500指数本周迄今仅上升0.1%。

“商品价格反弹，经济仍然意外强韧，只是多了一些美联储加息的言论，就会使股市稍作喘息。另一方面，今年表现良好，特别是对价值投资者来说，”Cozad Asset Management投资顾问和投资组合经理Bryant Evans说。

道琼工业指数.DJI收高23.76点，或0.13%，至18,597.7点；标准普尔500指数.SPX收高4.8点，或0.22%，至2,187.02点；纳斯达克指数.IXIC升11.49点，或0.22%，收报5,240.15点。

指标标普500指数自去年12月31日以来上涨7%，最近屡创纪录新高，部分受助于美联储将维持低利率的预期，也受到向好的业绩和经济消息的支撑。

周四发布的数据显示，上周初请失业金人数降幅超过预期。

投资者预计，下周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行负责人年度会议可能会给利率前景提供线索。

今日下跌股中，电信类股下跌0.8%，在各类股中领跌。

网络设备供应商思科(CSCO.O)下跌0.8%，报30.48美元，此前公司裁减5,500个工作岗位，且发布令人失望的财测。

NetApp(NTAP.O)跳涨17.4%，报33.88美元，此前公司发布强于预期的季度业绩。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.39:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为2.21:1。

标普500指数成份股有19只触及52周新高，没有成份股触及新低；有93只纳斯达克指数成份股触及52周新高，27只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约59亿股成交，过去20日的平均日成交量约64亿股。(完)