美股持平 因科技股上涨抵销制造业萎缩和油价下跌带来的压力

路透纽约9月1日 - 美国股市周四收盘基本持平，因科技类股的上涨帮助投资者摆脱了对制造业活动数据疲弱和油价下挫的担忧，但在周五发布关键就业数据前投资人保持谨慎。

美国供应管理协会(ISM)周四公布的数据显示，美国8月制造业活动在六个月以来首次萎缩，因新订单和生产下降，但就业市场数据直指第三季经济提速。

“总而言之，ISM数据令人失望，因为许多投资者和市场人士原本预期更强劲的读数，呈现和近期趋势一致的势头，”Global Markets Advisory Group资深市场策略师Peter Kenny说。

“这迫使投资者重新考虑前景，而非盲目跟随对9月升息信心十足的讲法。”

能源股下跌0.3%，受累于油价受供应过剩拖累下跌，美国原油收跌3.5%，报每桶43.16美元，布兰特原油收跌3.1%，报每桶45.45美元。

但惠普企业(HPE.N)、苹果(AAPL.O)等科技股的上涨帮助限制了跌幅，两只股票分别上涨3.2%和0.6%。有线服务公司Charter Communications (CHTR.O)急升4.5%，也帮助提振纳斯达克指数，此前S&P Dow Jones Indices称，9月7日收盘后，该公司将取代EMC CorpEMC.N成为标普500成份股。

今日的经济数据发布后，周五还将发布月度非农就业数据，可能会影响美国联邦储备委员会(FED/美联储)下次升息时机的决定。

就业市场的稳健表现促使部分美联储官员在最近数周发表鹰派讲话。周四，克利夫兰联储主席梅斯特称，美国就业市场处于充分就业，美联储需要在逐渐升息的轨道上。

根据CME Group的FedWatch，交易员预计9月升息的可能性为27%，略高于前一交易日的24%，12月升息的可能性为54.4%，略高于周三的53.6%。

道琼工业指数.DJI上升18.42点，或0.1%，至18,419.3点；标准普尔500指数.SPX跌0.09点，至2,170.86点；纳斯达克指数.IXIC升13.99点，或0.27%，至5,227.21点。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.10:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.14:1。

标普500指数成份股有15只触及52周新高，两只成份股触及新低；有113只纳斯达克指数成份股触及52周新高，28只触及新低。

美国各证交所共计约63.6亿股成交，过去20日的平均日成交量为59.8亿股。(完)