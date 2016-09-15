美股受利率不确定性和油价下跌拖累走低 苹果续升

路透纽约9月14日 - 美国股市周三多数收跌，尽管苹果升至年内高位，但投资者担心未来加息，且油价大跌拉低能源股。

对美国联邦储备委员会(美联储)下次升息时机的猜测打击了主要股指，此前联储官员发表了意见不一的评论。

尽管利率期货走势暗示，9月20-21日联储会议上升息的可能性仍很低，标普500指数仍较上周五遭到大幅抛售前的水平下跌了近3%。

“目前的市场表现在一定程度上是联储真的升息后的情景预演，”Cornerstone Financial Partners首席投资官Chris Zaccarelli称，“人们开始调整其投资组合。”

苹果(AAPL.O)跳涨3.6%，一度触及2016年高位，市值自4月以来首次超过6,000亿美元，因华尔街押注该公司最新推出的iPhone手机将帮助提振不断下滑的销量。

苹果的上涨帮助推动标普科技股指数升0.58%，为今日走势最强类股。

油价下跌2%，因此前发布的数据显示，美国成品油库存大幅增加，拖累标普能源股指数下跌1.15%。

艾克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)下跌0.72%，是标普500指数的最大拖累。

道琼工业指数.DJI今日大部分时间上涨，收盘下跌31.98点，或0.18%，收报18,034.77点；标准普尔500指数.SPX下滑1.25点，或0.06%，收报2,125.77点；纳斯达克指数.IXIC上涨18.52点，或0.36%，收报5,173.77点。

孟山都(MON.N)同意被拜耳(BAYGn.DE)收购，股价仅上涨0.62%，报106.76美元，远低于每股128美元的收购价，因担心监管机构不批准此项交易。

Vitae PharmaceuticalsVTAE.O上涨超过一倍，至20.85美元，此前艾尔建(Allergan)(AGN.N)称将以6.39亿美元收购该公司。艾尔建股价上涨1.78%。

汽车制造商福特(F.N)下跌1.94%，此前该公司称2017年的财务表现将不如今年。

纽约证交所跌涨股家数比为1.11:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.03:1。

标普500指数成份股中有一只股票触及52周新高，三只触及新低；有45只纳斯达克指数成份股触及52周新高，41只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，高于过去20日的平均日成交量65亿股。(完)