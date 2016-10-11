美股上涨 因能源股走坚及苹果因三星电子消息而上扬

路透10月10日 - 美国股市周一上扬，能源股受油价提振走高，苹果因竞争对手三星电子Note7智能手机停产跳涨。

美国总统选举民调结果扶助美国股市上涨。民调显示，美国民主党总统候选人希拉里扩大领先优势，因周末共和党总统候选人特朗普的竞选出现新的波折，他在周日晚第二场大选辩论中失利。

华尔街策略师曾表示，如果希拉里当选总统，将对股市有利，部份原因是她是知名的政治人物。

苹果(AAPL.O)跳涨1.7%，至116.05美元，此为12月以来最高水准，此前熟悉情况的消息人士对路透称，韩国三星电子(005930.KS)已经暂停盖乐世Note7智能手机的生产。

“三星电子的消息对苹果上涨帮助很大，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz说。

他说，总统辩论进一步巩固希拉里胜出的可能性较高的看法。

油价上涨，提振能源股走高，此前俄罗斯表示，准备加入石油输出国组织(OPEC)的限产计划，且阿尔及利亚呼吁其它非OPEC产油国做出同样的承诺。

道琼工业指数.DJI升88.55点，或0.49%，至18,329.04点；标准普尔500指数.SPX涨9.92点，或0.46%，至2,163.66点；纳斯达克指数.IXIC上扬36.27点，或0.69%，至5,328.67点。

能源股上涨1.5%，艾克森(XOM.N)和雪佛龙(CVX.N)，与苹果一起，对标普500指数和道指带来最大的支持。

NBC News/华尔街日报民调周一显示，希拉里的支持率优势扩大。过去数月希拉里的支持率都领先特朗普。

制药商Mylan(MYL.O)升8.2%，报38.87美元，此前公司称，将支付4.65亿美元以和解涉嫌少付美国政府医保项目款项的问题。

推特(TWTR.N)收跌11.5%，但在尾盘缩减跌幅，此前路透援引熟识事件的消息人士报导，尽管股东反对，但Salesforce仍在考虑是否应该在未来几天出低价试探推特意向。

本周美国企业季报开锣，将持续大约一个月，及至11月8日美国总统选举进行。一些投资者希望，持续了一年的企业盈利下降的势头将会结束。美国铝业(AA.N)将在周二收盘后公布业绩。

今日交投清淡，因美国哥伦布纪念日假期。今日债市休市。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约52亿股成交，低于过去20日的平均日成交量69亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.56:1；纳斯达克市场为2.36:1。

标普500指数成份股有27只触及52周新高，两只成份股触及新低；有133只纳斯达克指数成份股触及52周新高，35只触及新低。(完)