美股收低 受银行股和非必需消费类股下跌所累

路透纽约11月28日 - 美国股市周一下跌，为近一个月来表现最差的一日；金融股和非必需消费类股下跌，因一些投资者在美股上周屡创新高后锁定获利。

周五三大股指连续第三周收高，标普500指数自11月8日美国总统选举以来第七个交易日创下纪录最高收位。

美股自特朗普赢得总统选举以来一路上涨，标普500指数扬升近3%，因投资者预计特朗普会计划增加基建支出，降低公司税率和减轻监管力度，以推动美国经济。

金融股和非必需消费类股跻身特朗普胜选以来表现最好的板块之列，银行股在这段时间急升超过10%，非必需消费类股攀升逾4%。小型股罗素2000指数劲升11.3%。

“股市确实升了很多，当然是对大选结果作出反应，金融等许多对经济敏感的板块大幅攀升，”OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis说。

“现在出现一些获利了结，静待下一个重大驱动因素。”

道琼工业指数.DJI收低54.24点，或0.28%，至19,097.90点；标准普尔500指数.SPX收跌11.63点，或0.53%，至2,201.72点；纳斯达克指数.IXIC收低30.11点，或0.56%，至5,368.81点。

油价周一升逾2%，交投震荡，此前最多跌2%，后收复失地，因市场对主要产油国能够在周三会议上就减产达成一致的摇摇欲坠的预期做出反应。[

对标普500指数构成最大拖累的四只成份股中，有三只是银行股。富国银行(WFC.N)跌2%，美国银行(BAC.N)下挫2.7%，花旗集团(C.N)收低2.3%。

亚马逊(AMZN.O)下滑1.7%，报766.77美元，对纳斯达克指数带来最大的拖累，尽管一份报告显示，预料网络星期一(Cyber Monday)销售额同比上升9.4%。

美国出版商Time(TIME.N)跳涨17.6%，报16美元，此前纽约邮报报导，该公司拒绝了亿万富翁Edgar Bronfman Jr.的收购提议。

美国各证交所共计约65.2亿股成交，低于过去20日的平均日成交量78.4亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.99:1；纳斯达克市场为2.36:1。

标普500指数成份股有21只触及52周新高，没有成份股触及新低；有180只纳斯达克指数成份股触及52周新高，23只触及新低。(完)