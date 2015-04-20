美股受中国降准刺激收涨 关注科技公司业绩

路透纽约4月20日 - 美国股市周一大幅收涨，因中国采取行动刺激正在放缓的经济，且对美国企业季报谨慎乐观的看法促使投资者买入科技股。

央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

苹果(AAPL.O)急升2.28%，国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)跳涨3.42%，领涨大盘。

IBM盘后公布的首季营收连续第12个季度下滑，股价盘后由升转跌。

标普500指数信息技术分项指数.SPLRCT收涨1.79%。

道琼工业指数.DJI收升208.63点，或1.17%，至18,034.93点；标准普尔500指数.SPX上升19.22点，或0.92%，至2,100.40点；Nasdaq指数.IXIC上涨62.79点，或1.27%，至4,994.60点。

本周将公布业绩的其他主要科技企业包括，Facebook (FB.O)、谷歌(GOOGL.O)、高通(QCOM.O)、微软(MSFT.O)和亚马逊(AMZN.O)等。

在上周英特尔(INTC.O)和Netflix(NFLX.O)，以及周一Check Point Software(CHKP.O)公布的业绩超过预期后，科技企业的盈利前景有所改善。Check Point Software跳涨5.05%。

“人们认为已经有三家主要科技企业公布了不错的业绩，其他科技企业可能也会有不俗的表现，”National Securities的首席市场策略师Donald Selkin表示，“风险是当股市在业绩出炉前上扬，将导致对企业业绩的预期提高，从而使业绩令人失望的可能性增加。”

在迄今已公布业绩的标普500指数成份股企业中，有近76%的获利超过预期，高于过去四个季度的均值70%。但仅有47%的企业营收超预期，过去四个季度的均值为58%。

美国跨国企业的季度业绩因美元走强而受损。美元指数周一上扬0.44%，今年迄今累计上扬8%。

玩具生产商孩子宝(HAS.O)跳涨12.55%， 之前该公司报告的营收意外增长。皇家加勒比国际游轮(RCL.N)收跌8%，因该公司报告营收下降，称美元走强导致游轮上的消费减少。

尽管美国经济乏善可陈，全球成长放缓，以及担忧希腊和乌克兰可能违约，但美国股市仍表现出来很强的韧性-使卖空人士在此间市场很难有所作为。三大指数距离纪录高位不到2%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所累计成交约55亿股，本月迄今日成交均值为63亿股。

纽约证交所涨跌股分别为2,134和881股，比率为2.42:1。Nasdaq市场，涨跌股分别为1,882和877股，比率为2.15:1。

有两只标普500指数成份股触及52周新高，一只触及新低。有37只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，43只触及新低。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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