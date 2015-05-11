美股因担忧希腊和中国前景收低 能源股跟随油价走低

路透纽约5月11日 - 美国股市周一收跌，因担忧希腊岌岌可危的金融状况和中国成长放缓，且能源股跟随油价走低。

上周五美股受强劲的就业报告提振上扬，目前美股市盈率处于历史高位，受助于美国超低的借贷成本。

在欧元区财长开会讨论希腊改革换救助协议之时，投资者对欧洲的情况不甚乐观，尽管希腊称已偿还将于周二到期的国际货币基金组织(IMF)大约7.5亿欧元的贷款。

投资者也关注中国经济状况，中国周日宣布降息以刺激经济成长。

“考虑到投资者的焦虑程度，美股今日的抛售还算温和，”Farr, Miller & Washington总裁Michael Farr说。

标普500指数10大类股全数收低，能源股劲跌2.05%，是最大跌幅的板块。

道琼工业指数.DJI收跌85.94点，或0.47%，至18,105.17点；标准普尔500指数.SPX回落10.77点，或0.51%，至2,105.33点；Nasdaq指数.IXIC收挫9.976点，或0.2%，至4,993.572点。

周五公布的4月美国非农就业报告显示经济成长重拾动能，但尚不足以引发美国联邦储备委员会(FED/美联储)会早于预期升息的忧虑。

“人们仍担心美国秋季是否会升息。这是推动市场的主要因素，”U.S. Global Investors Inc首席交易商Michael Matousek说。

美国原油期货下跌，因有迹象显示美国页岩油产量反弹。

苹果(AAPL.O)收跌1.02%，对Nasdaq指数的拖累最大。市场研究公司IDC称，苹果智能手机在中国的付运下降，为六年来首见。

汤森路透StarMine数据显示，标普500指数.SPX市盈率为17倍，高于10年平均市盈率中值15倍。标普500指数距离4月底触及的纪录最高收位相差0.58%。

油气公司Rosetta Resources ROSE.O飙升27.19%，此前NobleEnergy (NBL.N)称，该公司将以大约20亿美元收购Rosetta Resources。Noble Energy收跌6.21%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所总成交约56亿股，低于过去五日日均成交量68亿股。

纽约证交所下跌股和上涨股分别为1,983和1,071家，比率为1.85:1。Nasdaq市场上涨股和下跌股分别为1,442和1,303家，比率为1.11:1。

有21只标普500指数成份股触及52周新高，3只成份股触及新低。有66只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，40只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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