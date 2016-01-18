（更正）美股展望：股市惨跌后 基本面浮上台面

1月15日，纽约证交所，美股收市后屏幕上显示的道琼工业指数。 REUTERS/Brendan McDermid

(更正：第二段译文有误，应为“大衰退”，而非“大萧条”)

路透纽约1月15日 - 过去两周的多数时候股市急跌，可能暗示投降式的跌势爆发，未来一周基本面可能会占上风。

周五标准普尔500指数一度跌至逾一年来最低，股市下跌的幅度和速度，让人想起大衰退时期的情况。

一些人认为肯定会下跌。此外，市场尚未见到放量大跌，若是出现这种情况，将暗示市场举白旗投降，而标普500可能进入了空头市场，较当前水准下跌逾9%。

根据许多市场人士，从大多数的指标来看，美国经济远未衰退。股市的重估可望协助市场在多年来专注在美联储和超低利率政策后重回基本面。

对一些市场人士来说，这是个受欢迎的消息。这些人士认为除了经济数据和企业获利外，股市交易还基于各种变数。

“见到市场下跌，实际上我很开心，因为这样才能得到合理价值，之后才会真正由经济路线、获利和营收来决定，”BMO Private Bank投资长Jack Ablin表示。

许多人认为，股价下跌及原油期货挫跌至12年低位，是因为中国经济放缓，以及其料将对全球经济造成影响。

上海股市.SSEC周五收在2014年12月以来最低水准，较11月高位挫跌了逾20%，并较2015年高位下跌了近44%。

“中国的溢出效应一直集中在原油市场，有报导称随着油价下跌，大宗商品对冲基金的追缴保证金急速增加，”Dudack Research Group首席投资策略师Gail Dudack在周五给客户的报告中表示。

“通常来说大多数保证金的强制平仓，卖盘将会流进股市，因为股市是投资组合中流动性最高的资产。这也可以用来解释近几周标普500指数走势何以和原油亦步亦趋。”

周五有一些举白旗投降的感觉，纽约证交所有944档股票触及52周低位。自2008年底以来，这是第四天有超过900档股票触及52周低位。纽约证交所并创下连续第七天有超过500档股票跌至至少一年来低位的纪录，这是2008年10月以来首见。

周五主要股指为连续第三周下跌。标普500收在8月底以来最低。Nasdaq指数则收在2014年10月以来最低。

**关注基本面**

美国市场周一因马丁路德金恩纪念日而休市一天，周二将恢复交易，迎来中国工业生产和零售销售数据。中国国内生产总值(GDP)数据亦将在周二出炉，对于华尔街来说是在周一晚间。

“如果周一晚间能够有不错的中国数据，一些（市场）疑虑或许会缓解，”富国基金管理首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示。

他表示，如果下周美国核心通胀数据没有意外上扬，而制造业重回扩张，投资人可能会更加放心地重回股市。

“当然，这还要有强劲的获利。”

下周将公布财报的大型企业在金融业方面有摩根士丹利(MS.N)、美国银行(BAC.N)和高盛(GS.N)；此外，还有星巴克(Starbucks)(SBUX.O)及一些航空公司将会反映消费情况。(完)