美国股市上涨 因德意志银行和金融股攀升

路透纽约9月30日 - 美国股市周五上涨，受助于对德意志银行的担忧缓解，德银和金融股攀升。

标普金融股指数.SPSY上扬1.4%，为近两个月最大日涨幅。

德银美国存托凭证(ADR)(DB.N)(DBKGn.DE)跳涨14%，周四触及纪录低位。

法新社报导，德意志银行接近以54亿美元与美国司法部就抵押贷款支持证券(MBS)相关调查达成和解。本月稍早，美国司法部提议德银支付140亿美元罚款来和解调查。

美股周四被大举抛售，因彭博报导称，有数家通过德银进行衍生品交易清算的对冲基金客户已将部分多余现金提走并且调整头寸。

“市场传闻，德银和美国当局接近达成较低的和解费。这对市场添加了一些正面影响，”Meridian Equity Partners资深合伙人Jonathan Corpina说，“我认为，大家这事情的后果既害怕又担心。”

道琼工业指数.DJI升164.70点，或0.91%，至18,308.15点；标准普尔500指数.SPX升17.14点，或0.8%，至2,168.27点；纳斯达克指数.IXIC上涨42.85点，或0.81%，至5,312.00点。

银行股上涨，提振标普500指数。美银(BAC.N)和花旗(C.N)各上涨超过3%，摩根大通(JPM.N)涨1.4%。

高盛(GS.N)上扬1.5%，对道指带来最大的提振。

11大类股中有八种上涨。能源股.SPNY升1.3%，油价本周周线大幅上涨。

美股三大股指连续第三周周线上涨。

今年迄今，标普500指数升幅约6%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约75亿股成交，高于过去20日的平均日成交量71亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.40:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为2.69:1。

标普500指数成份股有25只触及52周新高，三只触及新低；有97只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)