美股清淡交投 但道指微涨仍收于纪录高位

* 道指连续第二日收于纪录高位

* 甲骨文在业绩公布后上扬，红帽尾盘上涨

* 美国初请失业金人数接近九个月高位，成屋销售下滑

路透纽约12月19日 - 美国股市个股周四多数收平，因投资者在前一日大涨后暂时停手，不过道指连续第二日收于纪录收盘高位。

Nasdaq指数小幅收低，因科技股疲弱，但甲骨文(ORCL.N)在前一日公布业绩后上扬，限制了指数跌幅。

尽管如此，成交量却降至平均水准以下。许多投资者已经在即将到来的假期前锁定今年获利。根据BATS交易数据，美股所有交易平台成交量共计约为55.3亿股。

纽约Premier Wealth/First Allied Securities资深财富策略师MarkMartiak称，“预计成交将继续保持清淡，没有多少卖盘。”

美联储周三宣布，从明年1月开始，将月度购债规模削减100亿美元至750亿，同时还暗示，在可预期的未来将继续维持超低利率水准。美股随后在当日大涨，道指和标普500指数录得两个月来最大单日涨幅。

软件厂商甲骨文股价跳涨5.8%至36.60美元，该公司前一日公布获利优于预期并发表乐观营收展望。该股为标普500指数中百分比涨幅最大的个股。

红帽(RHT.N)股价盘后跳升8.2%至53美元，此前公司在收盘后发布第三季财报。其股价在常规交易时段收高0.2%至49美元。

道琼工业指数.DJI升11.11点或0.07%，至纪录收盘高位16,179.08点。标准普尔500指数.SPX跌1.05点或0.06%，收报1,809.60点。Nasdaq.IXIC指数收低11.93点或0.29%，至4,058.14点。

道指一度触及16,194.72点的盘中纪录高位，标准普尔500指数日高(1,810.88点)距离纪录高位(1,813.55点)不到三点。两个股指今年均累计上涨逾20%，主要受美国联邦储备委员会(美联储/FED)宽松货币政策推动。

Facebook(FB.O)跌0.9%至55.05美元，此前该公司宣布发售7,000万股，其中逾4,100万股为执行长扎克伯格所出售。扎克伯格售股的价值约23亿美元，此举部分是要支付税单，他的投票权因此从58.8%降至56.1%。

其他科技类股方面，Adobe Systems (ADBE.O)跌1.5%至58.13美元。德州仪器(德仪)(TexasInstruments) TXN.N跌1.5%至42.46美元，拖累Nasdaq指数。

Target(TGT.N)表示，黑客窃取了假日季前三周期间到访其商店的顾客约4,000万张信用卡和借记卡信息，创美国零售商遭黑客攻击的第二大纪录。该公司股价跌2.2%至62.15美元。

知情人士透露，Dish (DISH.O)考虑明年出价收购T-Mobile USTMUS.N。Dish上涨1%至55.83美元，T-Mobile上升8.7%至29.61美元。

Darden Restaurants (DRI.N)表示，将出售或分拆RedLobster业务。股价跌3.6%至51.02美元。

美国11月成屋销售触及将近一年低点，上周的初请失业金人数也意外上升，给本来趋于亮丽的经济形势抹上了一丝阴影。12月美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动则略微加速。

纽约证交所上市的股票约56%收低，Nasdaq上市的股票约60%收跌。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)

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