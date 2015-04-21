企业季报拖累美股道指收低 Nasdaq指数收高

路透4月21日 - 美国股市道指和标普500指数周二收跌，因最新公布的一批企业业绩欠佳，Nasdaq指数升至纪录高位附近，受助于一宗拟议的生物科技行业并购交易。

Travelers (TRV.N)、杜邦(DD.N)和国际商业机器(IBM)公司(IBM.N)拖累道指下跌。杜邦表示，公司所有业务的营收下降，且美元上涨将损及公司全年盈利。IBM周一美股收市后公布营收下降，也受累于美元上涨。

杜邦股价周二大跌2.95%，报70.69美元，IBM 挫跌1.14%，报164.26美元。

美国企业第一季业绩期正在如火如荼地进行，迄今已公布业绩的标普500指数成份股企业中，约73%的盈利好于预期，但仅有42.2%的营收高于预估。

投资者试图研判美元上涨对美国跨国企业业绩造成多大的影响，这些公司包括Facebook (FB.O)、谷歌(GOOGL.O)、高通(QCOM.O)和微软(MSFT.O)等科技企业。它们在海外市场销售很多产品和服务，且将在本周公布业绩。

自今年迄今，美元兑一篮子主要货币.DXY上涨约9%，拖累拥有庞大海外业务的企业业绩。

Travelers公布季度净利下降，股价收挫4.01%。

道琼工业指数.DJI收跌85.34点，或0.47%，至17,949.59点；标准普尔500指数.SPX回落3.11点，或0.15%，至2,097.29点；Nasdaq指数.IXIC上涨19.50点，或0.39%，至5,014.10点。

Nasdaq指数周二收位和2000年3月创下的纪录最高收位相差不到35点。

Mylan (MYL.O)暴涨8.85%，收报74.07美元，此前以色列制药商Teva (TEVA.N)向其提出主动收购要约，收购出价为每股82美元，这可能是制药行业今年最大规模收购案。Teva上涨1.37%。Nasdaq生物科技指数.NBI收涨1.87%。

在美股收市后，Chipotle Mexican Grill (CMG.N)和雅虎(YHOO.O)公布季度业绩，股价在盘后交易中分别下跌4.5%和1.19%。

汤森路透数据显示，包括公布了业绩的企业在内，标普500指数份股企业第一季盈利预期下跌2.2%，营收料下跌3.1%。

根据BATS Global Markets提供的数据，美国各证交所累计成交约58亿股，低于本月迄今日成交均值62亿股。

纽约证交所涨跌股分别为1,521和1,512股，比率为1.01:1。Nasdaq市场，涨跌股分别为1,346和1,381股，比率为1:1.03。

有12只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低。有95只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，27只触及新低。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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