美股三大股指再创纪录最高收位 道指首次收在19000点关口之上

路透纽约11月22日 - 美国股市周二小幅收高，延续美国大选后的涨势，道指首次收在19,000点关口以上，三大股指连续第二日刷新纪录最高收位。

标普500指数收在2,200点以上，电信类股.SPLRCL和非必需性消费类股.SPLRCD领涨，分别劲升2.1%和1.2%。小盘股Russell2000指数也再创纪录最高收位。

11月8日美国大选以来，股市在大部份交易日都走坚，美国当选总统特朗普承诺减税，增加基建支出和降低监管力度，投资者预计这些措施将惠及某些行业，包括银行、工业和医疗保健。

Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik表示，大选后，从金融股和工业股开始的涨势延伸到其他板块。

“看到各板块都有所上涨。这是一个健康迹象，它告诉我，市场正处于牛市，”他说。

“市场上周开始回吐部份录得的涨幅，但这并没有增加卖压，实际上反而吸引人们重新入市。”

道琼工业指数.DJI收高67.18点，或0.35%，至19,023.87点；标准普尔500指数.SPX收高4.76点，或0.22%，至2,202.94点；纳斯达克指数.IXIC收升17.49点，或0.33%，至5,386.35点。

三大股指亦均触及盘中高位。道指从17,000点升到18,000点用了121个交易日，但之后放慢了上升速度，用了483个交易日才升到19,000点。

今年迄今，道指已累积上涨9.2%，标普500指数累积上涨7.8%。

但一些市场参与者质疑升势是否能持续，根据StarMine数据，标普500指数市盈率水平接近17.3倍，高于14.7倍的过去10年中值。

廉价商品连锁店Dollar Tree(DLTR.O)急升8.2%，报88.68美元，在非必需消费品类股中百分比涨幅最大，该公司报告的季度利润好于预期。

医疗保健类股指数.SPXHC下跌1.4%，领跌各类股。该类股在大选后曾大幅上涨。

医疗器械制造商Medtronic(MDT.N)急挫8.7%，报73.60美元，此前公司报告季度营收弱于预期，并下调了全年经调整后利润预估。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约73亿股成交，过去20日的平均日成交量为81亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.36:1；纳斯达克市场涨跌股家数比为1.64:1。

标普500指数成份股有52只触及52周新高，六只成份股触及新低；纳斯达克指数成份股有319只触及52周新高，22只触及新低。(完)