* 初请失业金人数降幅超预期

* 高通强劲业绩扶助科技类股

* 非农就业报告预计将显示,美国经济仍在稳定复苏

* 道指收低0.1%,标普500指数收高0.1%,Nasdaq指数收涨0.4%

路透纽约2月2日电---美国股市周四收盘变动不大,因投资者在周五关键的非农就业报告公布前持观望态度,不过芯片制造商高通公布强劲获利後,科技类股上涨.

近期经济数据表明,美国经济正在缓慢但稳定地复苏,这帮助带动股市上扬.周五非农就业报告将会是美股涨势的关键测试,该数据预计将显示1月劳动力市场好转趋势保持不变.

根据周四公布的数据,上周初请失业金人数降幅高於预期,为劳动力市场增添乐观情绪.

"如果数据不错,我预计股市将继续上扬;若是数据不佳,那麽将会展开修正.就这麽简单."FuturePath Trading期货分析师兼经纪商Frank Lesh表示.

分析师称,美国1月就业成长很有可能放缓,因繁忙的假日购物季中聘用的临时工将离职,不过基本情况预计将保持相对良好的局面.

根据一份路透调查,1月非农就业岗位有望增加15万个,此前12月时为增长20万个.失业率预计将在近三年低位8.5%附近持稳.

科技类股表现胜过大盘.高通(QCOM.O)公布第一季获利超预期後,股价触及12年高位.高通股价在触碰到61.95美元的高点後略回落,最终收涨2%报60.73美元.

道琼工业指数.DJI收低11.05点,或0.09%,至12,705.41点;标准普尔500指数.SPX收高1.45点,或0.11%,至1,325.54点.Nasdaq指数.IXIC上涨11.41点,或0.40%,至2,859.68点.

万事达卡(MA.N)大涨6.7%,报381.57美元,该公司季度业绩连续第七季超分析师预期.

保健股下滑,美国第二大制药商默克(MRK.N)表示今年获利将变动不大,该股收低0.5%,报38.44美元.

健康保险业者信诺集团(CI.N)公布的第四季获利低於预期,且今年盈利预估也不及市场目标,该股大跌3.4%,报44.13美元.

Boston Scientific(BSX.N)公布季度盈利下滑,因其两大业务销售减少,该股重挫4.1%,报5.84美元.

上月,标普500指数上扬4.4%,为10月来表现最佳的一个月.该指数自去年10月低点已经反弹超过23%.除了受经济改善的迹象提振外,上涨也因对欧洲债务危机正受控的乐观情绪带动.

波士顿Delta Global资产管理公司首席技术策略师Bruce Zaro预计标普500指数目前升势将带动其在上半年涨至1,370点,但之前可能在约1,330点出现回落.

市场观望气氛浓厚,成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为69.2亿股,其200天移动均值为约77.6亿股.

Green Mountain Coffee RoastersGMCR.O暴涨23.9%,报66.42美元,该公司公布的首季盈利远超预期.

今年1月气温在50年内排第三高,这影响了百货店和服装零售商的同店销售数据,但Target和Costco等折扣零售商以及高端商铺的销售超过预期.

Target(TGT.N)收高1.2%,报52美元,但Abercrombie & Fitch(ANF.N)暴跌13.8%,报40.37美元,Costco Wholesale(COST.O)上扬2.8%,报85.51美元.

根据周三发布的招股文件,Facebook可能透过网络业历来最大的首次公开招股(IPO)筹资高至100亿美元.该公司表示去年净利增长65%至10亿美元,营收为37.1亿美元.(完)