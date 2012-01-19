美国股市连续第三日收高

* 美国银行和摩根士丹利公布业绩後上涨

* 西班牙和法国公债标售吸引强劲需求

* 科技股在业内领军企业发布财报前跳涨

* 道指收高0.4%,标普500指数收涨0.5%,Nasdaq指数上扬0.7%

路透纽约1月19日电---美国股市周四连续第三个交易日上涨,受助于美国银行和摩根士丹利业绩乐观,以及美国最新一周初请失业金人数降至近四年低位.

标准普尔500指数升至五个月新高,工业、消费和金融类股领涨.

在多家科技领军公司发布财报前,科技股上涨.但谷歌(Google)(GOOG.O)公布的业绩逊於华尔街预期,令股价在周四盘後挫跌10%,至575.50美元.

在纽约交易时段,美国银行(BAC.N)扬升2.4%,至6.96美元;该公司公布第四季实现盈利,扭转上年同期的亏损局面.摩根士丹利(Morgan Stanley)(MS.N)公布季度亏损,但亏损低於预期,引发该公司股票跳涨5.4%至18.28美元.

"我认为美国(金融股)已基本触底,"Tactical Allocation Group首席投资官Paul Simon指出.

"他们代表一些很棒的价值.我们认为大部分坏消息都已经被消化,因此新年伊始股价持续走高,"Simon并称.他所在的投资公司持续买入金融股.

金融股自年初以来不断上扬.标普金融股指数.GSPF迄今累计上涨8.1%,带领标准普尔500指数扬升4.5%.

美国劳工部周四公布,1月14日当周当周初请失业金人数降至35.2万人,为2008年4月19日止当周以来最低.该数据巩固了美国经济正缓慢复苏的观点.

半导体股也走高,费城半导体指数.SOX劲扬1.9%,Xilinx(XLNX.O)股价升1%,至35.64美元,因上日发布乐观业绩预测.

道琼工业指数.DJI收高45.03点,或0.36%,至12,623.98点;标准普尔500指数.SPX收涨6.46点,或0.49%,至1,314.50点.Nasdaq综合股价指数.IXIC上扬18.62点,或0.67%,至2,788.33点.

西班牙和法国公债标售均吸引强劲买需,表明市场对欧洲的情绪乐观.

Delta Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro指出,鉴於标准普尔500指数已升越1,300点,其有望上攻至1,360-1,370区间.

"该区域代表着标准普尔500指数在2011年5月触及的高位...我相信本财报季期间将升到这里,"Zaro说.

道琼运输指数.DJT升1.6%,Union Pacific(UNP.N)公布季度获利和营业收入超过预期,股价扬升2.2%,至112.18美元.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场总成交量约为76亿股,高於66.8亿股的日均成交量,为12月16日以来最高.

纽约证交所涨跌股数之比约为2:1,Nasdaq市场涨跌股数之比约为7:5.(完)