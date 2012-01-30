* 希腊债务谈判陷僵局,市场下滑

* 担心错过升势,刺激部分投资人逢低承接

* 苹果股价上涨,因投行报告预计其增加在中国的分销运营商

* 道指收跌0.05%,标普500指数收低0.25%,Nasdaq指数小跌0.16%

路透纽约1月30日电---美国股市周一小幅收低,因希腊债务谈判陷入僵局,不过午後大盘拉升并扳回部分跌幅,显示出了市场在今年伊始曾展现出的韧性.

三大股指盘中一度下挫逾1%,因希腊政府同民间债权人就2,000亿欧元债务重组问题的协商在欧盟峰会开始前未能达成协议.

但中午前跌幅大幅缩减,对美国市场可以摆脱欧洲问题困扰的乐观情绪已推动了今年的升势.本月标普500指数大涨4.7%.部分错过此轮升势的基金经理人看来乐于逢低买入.

"今日走势同今年迄今多数时间的走势非常类似,"RBC全球资产管理股市交易部门主管Ryan Larson表示,"美国市场显现韧性,我认为这是今年迄今的主题."

"美国市场看来正开始慢慢的,慢慢的摆脱欧元区情势困扰."他指出.

金融股受欧洲情势发展影响最重,金融类股指数.GSPF大跌1%,对标普500指数拖累最大.美国银行(BAC.N)大跌3%,报7.06美元.

原材料股、科技股和电信股在欧洲市场收盘後领军反弹.标普原材料股指数.GSPM几收平盘,今年迄今已经大涨超过11%.

但纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量仅为约62亿股,显示市场参与度不高,可能令市场走势夸大.成交量的200日移动均值为78亿股.

UBS Wealth Management首席技术分析师Peter Lee表示,在标普500指数自10月低点反弹了逾22%後,他的客户中有许多仍表现谨慎,包括大型机构投资人.

"一些买家在撑市,我们认为可能是空头回补."他表示,"这造成了市场强劲的假象."

道琼工业指数.DJI收跌6.74点,或0.05%,至12,653.72点;标准普尔500指数.SPX收挫3.32点,或0.25%,至1,313.01点.Nasdaq指数.IXIC跌4.61点,或0.16%,至2,811.94点.

欧洲主要股市下挫逾1%..EUCN

尽管受到欧元区危机的拖累,标普500指数仍有望录得10月来表现最好的一个月,受助于美国经济数据强劲,以及在全球央行支撑下,欧洲金融体系状况缓和.

技术分析师将对标普500指数持於1,300点重要心理关口上方感到满意,1月稍早该指数在六个月内首次突破该水准,今日盘中险守该水准.

摩根士丹利表示,苹果(AAPL.O)可能增加中国电信和中国移动为iPhone的分销商,该股大涨1.3%,报453.01美元,扶助Nasdaq指数缩减跌幅.

瑞士工程集团ABBABBN.VX同意以39亿美元现金收购美国电子部件生产商Thomas & BettsTNB.N,後者股价暴涨23.1%,报71.31美元.

美国经济的主要支柱--消费者支出12月持平,因在录得九个月最大收入增长後,家庭增加了储蓄.尽管数据直指2012年支出开局缓慢,但分析师对就业市场不断改善将支持需求持谨慎乐观的态度.(完)