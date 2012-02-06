随宏观经济操作策略逐渐消退 选股策略再成美国股市潮流

记者 David K. Randall/Edward Krudy

路透纽约2月3日电---挑选个股再次成为华尔街的重要大事.

过去一年股市呈现接近一边倒的走势,并未反应个股的优劣,然而如今这种羊群效应正在溃散.

疯狂进出市场的趋势改变,对於那些饱受压力的基金经理和普通投资者是一个好迹象.

"如果我认为股价便宜,那麽现在我会更倾向於持有,因为我觉得这很重要.要是以前,我会无可奈何地说,'那又怎样?如果它是风险较大资产,那麽就会受制於欧洲传出的坏消息而下跌',"纽约OppenheimerFunds首席投资总监Art Steinmetz表示.

这种变化再度证实了投资策略多元化发展.当大家都在朝同一方向前进时,投资者更难有办法降低市场颓势冲击.

2011年,企业面消息对个股每日走势影响不大,倒是欧债市场状况让股市、汇市和商品市场同进退.

由於股市现正走在自己的路上,这有利於那些主动型基金经理人,这些经理人决定哪些是最棒的个股而加以持有,而非追踪某一指数.

据美银/美林数据,1月约有70%的主动型基金经理人成绩优於标普500指数,而2011年这一比例仅为23%.

"因为连动性下滑,我们的交易商创下2009年以来最佳月份表现,"芝加哥Bright Trading主管暨交易商Don Bright表示."自从基本面再度推动个股以来,我们正在大量研究获利情况."

**连动性瓦解**

摩根大通股市衍生品主管Marko Kolanovic指出,评估个股之间或和整个大盘之间关系有多紧密的连动性指标,自去年夏季交投剧烈震荡以来大幅下降.

"在近期的美国股市史上,我们目前见到连动性出现最大降幅,"他在近期给客户的研究报告中表示.以标准普尔500股市10日连动性在2011年第四季触及80%,但在1月初则骤跌至约10%.

规模38亿美元的Jensen Quality Growth基金共同基理人Rob McIver表示,他在去年下半年益发感到受挫,因他观察到在其投资组合中的企业,获利虽增加却受累於大盘的颓势.

McIver所管理的基金2011年在配息後亏损1%,标准普尔500则是上涨2%.

其所持的股票Emerson Electric(EMR.N),在春季和夏季时因欧债危机恶化而受挫.第二季强劲的业绩无法中断这样的趋势.

"Emerson几乎像是煤矿中的金丝雀,"他表示."该股在2011年跌18%;今年迄今又上涨逾12%."

**全数下注与全然退出**

对他们来说,个人投资者仍未被说服.尽管1月标普500指数上涨了4.3%,创2010年底以来第二大月度涨幅,但交易量却同比下降了15%.

在美国股市闪电崩盘之後,许多散户投资者认为市场被有钱人玩于股掌,这些大金主有资源去雇佣众多的高端人士,并可利用昂贵的技术设施进行高速交易,而市场波动性及相关交易更强化了这样的怀疑论调.

现年53岁的Cliff Downing是俄克拉荷马州的一个小企业主,他从10岁起就开始炒股,但2008年後他卖出绝大多数股票,并关闭了他的证券账户.

他说,"除了在主流市场交易之外,我过去时常做店头交易(OTC),但现在我收手不干了.我结算了所有的资金,把钱转到了别的地方."

据美国投资公司协会(ICI)数据,自从2008年初金融危机开始肆虐以来,投资者已从美国股票基金中抽离了逾4,000亿美元资金,而且这个数字还在不断膨胀,今年迄今又有70亿美元撤离.

"金融危机前,可以轻易的听到一种观点,即你可以更多的专注于微观领域和单个企业,这样就行了,"富达中型股票基金(Mid-Cap Stock, FMCSX)和新千禧基金(New Millennium, FMILX)的主管John Roth表示."但过去这四年撼动了这个体系."上述两个基金的规模分别为65亿和18亿美元.

目前,这些担忧已经消退,因此欧债谈判进程和美国经济能持续复苏,那麽选股投资者就会增多起来.

"市场开始基於潜在基本面进行股票交易,"T. Rowe Price Diversified小型成长基金(Small Cap Growth ,PRDSX)的资产组合经理Sudhir Nanda说.该基金规模为1.89亿美元.

"汽车制造相关产业去年一直有进步,但是却因人们太担心风险使其股价遭受打击,"Nanda说.他的基金投资组合中有汽车零组件供应商TRW Automotive TRW.N和Tenneco (TEN.N),两只股票去年因全球经济疑虑同遭重挫.

目前为止,2012年对它们来说比较顺利,TRW和Tenneco股价今年以来均上涨24%,去年则分别下跌38%和27%.

**问题尚悬而未决**

有些分析师审慎认为,重回靠选股获利的趋势恐怕只是昙花一现.

"有关欧洲出现某种崩解的实质性恐慌感觉已经消退,"瑞银首席美国股市策略师Jonathan Golub表示."但我认为到头来,今年仍然还是受宏观经济牵动的一年."

想让绩效相形出色的基金经理人现在必须应对本季的财报趋势--许多企业苦於营收下滑,表现超出预估的企业数目减少.

摩根大通衍生品策略师指出,预期未来数月股票之间关系有多紧密的预期指标--隐含连动性仅温和下滑.

这代表投资人仍在对欧洲问题等突如其来的麻烦进行对冲避险.

"欧洲危机丝毫不见解决,现阶段是一壶虽没烧开、但还在加温中的水,"OppenheimerFunds的Steinmetz说."通过银行传导危机的疑虑,是风险性市场保持高度连动的因素.而现在我们可以重新回到基本面了."(完)