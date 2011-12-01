美国三大股指涨跌互见

* 标普500指数录得近三年最佳表现後市场暂停升势

* 美国11月制造业活动反弹

* Barnes & Noble公布业绩後重挫

* 道指收低0.21%,标准普尔500指数小跌0.19%,Nasdaq股指上涨0.22%

路透纽约12月1日电---美国股市周四变动不大,上日曾大幅收高.但投资者担心一旦周五非农就业报告不及预期,近期强劲数据或为市场抛售打下铺垫.

道指和标普500指数收低,Nasdaq指数则小涨,三大股指周三均大涨逾4%,因全球多家主要央行联手行动,为受困的欧洲银行提供廉价美元贷款.

美国公布的制造业数据强於预期,支撑人气,昨日公布的民间就业数据也胜预期.若周五公布的11月非农就业岗位明显跳增,可能吹响股市进一步上攻的号角.

"此时此刻,我们肯定在为更好的就业数据做准备."Stifel Nicolaus Capital Markets交易员David Lutz表示.

市场预计,11月美国新增非农就业岗位12.2万.但一些投资人认为即便数据比预期值还要好一些,可能也不足以刺激更多买盘.

"我相信就算增加15万,投资人也不会兴奋."Stifel, Nicolaus & Co投资组合经理人Chad Morganlander表示.

尽管美国就业数据相当重要,但市场仍将关注欧元区国家的借款成本.西班牙和法国公债收益率下滑,因今日标售的公债需求不错,但由於短期内没有解决欧债危机的曙光,释然性走势可能短暂.

周三表现最强的金融股回吐涨幅,标普金融股指数.GSPF下挫0.95%.

"在欧洲政策制定者出台合适的解决方案前,股市将持续大幅波动."Morganlander表示.

道琼工业指数.DJI跌25.65点,或0.21%,至12,020.03点;标准普尔500指数.SPX跌2.38点,或0.19%,至1,244.58点.Nasdaq指数.IXIC则升5.86点,或0.22%,至2,626.20点.

三大股指周三均放量劲扬逾4%,道琼工业指数激升近500点.

美国供应管理协会(ISM)公布,11月制造业成长步幅加快至6月来最强,且新订单增加.

但上周初请失业金人数意外增加,提醒投资人美国就业市场的任何改善进程都将是缓慢的.

Barnes & Noble(BKS.N)重挫16.3%,至14.59美元,成交量为近期均值的逾两倍,此前该公司公布季度亏损.

上涨个股方面,雅虎(YHOO.O)大涨3.3%,报16.23美元,此前消息称黑石集团(Blackstone Group)(BX.N)和贝恩资本(Bain Capital),加上亚洲合伙人正准备标购该公司.

全美航空集团(US Airways Group)LCC.N跳升4.7%,此前巴克莱资本上调该股评级.航空股指数.XAL升1.8%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约68亿股,今年日均值为79.7亿股.

纽约证交所涨跌股票家数之比约为2:3,Nasdaq市场涨跌比例约为4:7.(完)