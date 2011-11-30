美国股市三大股指窜升

* 标普500股指录得8月以来最大涨幅

* 美国ADR就业数据、芝加哥PMI数据强劲

* 道琼工业指数大涨4.2%,标准普尔500指数激扬4.3%,Nasdaq股指飙升4.2%

路透纽约11月30日电---美国股市周三劲扬,此前主要央行同意降低受困的欧系银行美元贷款成本,来防止欧债危机演变成全面信贷危机.

标准普尔500指数录得8月来最大单日百分比涨幅,此前美国联邦储备委员会(美联储,FED)和其它主要央行采取行动,来应对不断恶化并威胁到全球金融体系主动脉的融资压力.

央行挹注流动性的举措引发一波金融股买潮.标普金融类股.GSPF激升6.6%.美国银行(BAC.N)则成为交投最活跃的股票,股价大涨7.3%至每股5.44美元,成交量超过4.20亿股.

本月欧洲局势的戏剧化进展令美国股市呈现过山车式行情.标普500股指11月仅收低0.5%,但市场的日波动都十分剧烈.

"无需解决所有问题,但必需走上解决问题之路,"花旗集团美国股市首席策略师Tobias Levkovich这样说.

"只要你走向正确的方向,市场就会回报你的努力.就像胡萝卜与大棒:采取正确行动就会得到奖励,做错了就会受罚."

道琼工业指数.DJI劲扬490.05点,或4.24%,报12,045.68点;标准普尔500指数.SPX暴涨51.77点,或4.33%,至1,246.96点.Nasdaq指数.IXIC飙升104.83点,或4.17%,至2,620.34点.

道琼工业指数录得2009年3月23日以来最大单日点数涨幅.

该股指当月收高0.8%,而Nasdaq指数则下滑2.4%.

其他对经济敏感的板块,包括能源,材料和工业,也表现强劲.

铜价和原油价格大涨,标普材料类指数.GSPM跳涨5.9%.

全球主要央行的行动旨在确保面临信贷紧绌的欧洲银行业在欧元区主权债务危机恶化下得到充足的资金.

在全球主要央行公布新措施之前,中国央行宣布近三年来首次调降存款准备金率,以期为疲弱的实体经济注入一剂"强心针".中国央行将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.

银行股中,摩根大通(JPM.N)劲升8.4%,报30.97美元,录得自2009年5月来最大单日百分比升幅.

金融股上涨,尽管评级机构标准普尔周二下调15家大型银行的信用评等,因其对评级标准进行了全面调整.这15家银行中,多数为欧洲和美国的银行.

美国最新数据暗示美国经济更稳健地迈向复苏,进一步激励投资者.美国11月民间就业增幅为近一年内最多,而美国中西部地区企业活动增速较预期更快.

成交放量,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量接近100亿股,日均值为79.6亿股.

纽约证交所涨跌股票家数之比约为7:1,Nasdaq市场涨跌比例约为5:1.(完)