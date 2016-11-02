焦点：美股期权交易员提防大选变数 提前布局对冲政治风险

路透纽约11月1日 - 现在离美国总统大选日只剩一周时间，有民调显示两位候选人支持率不相上下，政治风险跃然浮现，股票期权交易员们因此在进行仓位布局，为股市可能出现的任何混乱行情做准备。

直到本周之前，多数民调都显示，民主党总统候选人希拉里的支持率稳步领先于共和党候选人特朗普。上个月的路透股市调查显示，多数预测人士认为，美国股市表现在希拉里当总统的情况下会比特朗普当总统要好。

然而，对希拉里将轻松赢得大选的设想在过去几天被颠覆，因美国联邦调查局(FBI)称，它正在调查新发现的与希拉里私人邮箱有关的邮件。而这已经开始在股市中掀起波澜。

本周交易员们已开始加码CBOE波动率指数的看涨期权，以图在股市波动加剧的情况下牟利。据期权分析机构Trade Alert的数据，截至周二，未平仓VIX看涨期权合约数量与看跌期权合约数量之比为3.5:1，为约六个月来最高。

到期日在11月的期约仓位显示的防御程度甚至更高，每逾四份VIX看涨期约对应有一份看跌期约。

“VIX指数连续涨了六个交易日，这告诉你人们在推高标准普尔500指数期权的价格，”Charles Schwab常务董事Randy Frederick称。

Frederick还指出，追踪VIX和标准普尔500指数的上市交易基金(ETF)(SPY.P)期权成交量异乎寻常地高，说明对冲需求上升。

据Trade Alert，SPY期权成交量周二跃升至380万口，相当于日均成交量的1.5倍。

交易商还显露出对到期时间最接近大选的期权的偏爱，因为这些期权对大选结果可能最为敏感。

据Trade Alert数据，11月8日之后一天到期的标普500指数期权，隐含波动率为22.2%，为各期限中最高。

上周对冲活动明显增多。直到最近也几乎没有迹象显示，交易员在为美国大选可能引发股市剧烈波动做准备。

Frederick称，虽然对冲活动增多或许部分是因为大选日益临近，但另一些则可能与上周联邦调查局宣布重启调查希拉里的电邮有关。

据周一发布的路透/益普索民调显示，希拉里目前领先特朗普5个百分点，在联邦调查局宣布重启调查之后几无变化。

但其它调查显示特朗普的支持率在激升。美国广播公司(ABC)的一项调查显示，特朗普领先一个百分点，而洛杉矶时报则称特朗普领先超过两个百分点。

周二美国股市出现抛售，标普500指数.SPX收报近四个月低位，因对下周大选结果的忧虑在上升。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数升破长期均值20，触及七周高位。(完)