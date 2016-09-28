美股收涨 受美国总统大选首轮辩论结果提振

路透9月27日 - 美国股市周二上涨，由消费类股和包括亚马逊在内的科技股领升，对民主党总统候选人希拉里在美国总统大选首轮辩论中技高一筹的看法，带动股市全面攀升。

标普科技指数.SPLRCT上涨1.15%，由劲升1.85%的微软(MSFT.O)和上涨1.08%的Facebook驱动。

亚马逊(AMZN.O)跳涨2.12%，非必需性消费类股.SPLRCD上涨0.99%，此前报告显示，美国9月消费者信心指数升至九年最高水准。

美国总统候选人三场辩论的首场辩论周一举行，民主党总统候选人希拉里在辩论中迫使共和党候选人特朗普处于守势，特朗普誓言将更强硬回击希拉里。距离11月8日投票还有六周的时间，一些资者预计，总统选举将为医疗保健类股、制药股和工业股等板块带来波动性。目前两位候选人的支持率旗鼓相当。

“从市场的角度来看，且不问对还是错，大家都明白，希拉里是信得过的，几乎不存在不确定性，”Commonwealth Financial首席投资长Brad McMillan说。

不过，民间监狱运营商Corrections Corp(CXW.N)和Geo Group (GEO.N)分别大跌7.39%和3.82%，此前希拉里批评美国使用牟利的监狱运营服务。

道琼工业指数.DJI升133.47点，或0.74%，至18,228.30点；标准普尔500指数.SPX升13.83点，或0.64%，至2,159.93点；纳斯达克指数.IXIC上涨48.22点，或0.92%，至5,305.71点。

美国9月消费者信心指数上升，提振可口可乐(KO.N)攀升1.28%，Nike (NKE.N)上扬1.73%。

“在一两个月左右下跌后，消费类股反弹，”Alpine Funds投资组合经理Mark Spellman表示。

油价大跌约3%，之前沙特和伊朗官员的讲话，浇灭市场对两大石油输出国组织(OPEC)成员国将在本周阿尔及利亚会议上达成妥协，缓解全球供应过剩局面的希望。[nL3S1C34J3]标普能源指数.SPNY下滑0.46%。

制药商Gilead Sciences (GILD.O)下挫1.70%，对标普和纳斯达克指数带来最大的拖累，此前Leerink将该公司评级下调至“和市场表现一致”。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，低于过去20日的平均日成交量69亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.42:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.92:1。

标普500指数成份股有12只触及52周新高，两只成份股触及新低；有82只纳斯达克指数成份股触及52周新高，34只触及新低。(完)