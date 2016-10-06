美国股市收高 能源股和银行股领涨

路透纽约10月5日 - 美国股市周三上涨，因油价上升提振能源股，强劲的美国经济数据提高美国加息的可能性，令金融股走坚。

9月美国服务业采购经理人指数(PMI)触及11个月高位，为美国经济成长的良好迹象，可能促使美联储向年底前加息靠近一步。

银行股.SPXBK劲升2%，为该板块在两个月来最大单日涨幅。利率最终上升将使银行受益。

“在意外良好的经济数据推动下，美股今日小幅上升，”Fort Pitt Capital Group资深股票研究分析师Kim Forrest说。

Forrest预计，对企业盈利增长的预期不断增强，且“经济呈现良好迹象。”

美国供应管理协会(ISM)服务业数据公布后，根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计美联储12月加息的机率接近65%。稍早，该机率下降，此前数据显示9月美国民间就业部门岗位增幅略低于预期。

美联储加息的可能性上升，损及地产股等对利率敏感的板块，地产类指数.SPLRCR急跌1.9%。

“看来美国将在今年或明年初的某个时点加息，”Forrest说，“10年期公债收益率近期上升，这告诉了大家，如果你仅出于收益考虑买入部分派息股，那可能有麻烦了。”

指标10年期公债价格收益率触及1.73%，上周五曾跌至1.54%以下。

标普能源指数.SPNY上涨1.4%，因布兰特和美国原油均上升至数月高位，此前数据显示上周美国原油库存意外减少。

道琼工业指数.DJI升112.58点，或0.62%，至18,281.03点；标准普尔500指数.SPX升9.24点，或0.43%，至2,159.73点；纳斯达克指数.IXIC上涨26.36点，或0.5%，至5,316.02点。

根据汤森路透数据，美国各证交所总成交量略高于70亿股，过去20日日均成交量为72亿股。

推特(TWTR.N)劲涨5.7%，报24.87美元，此前华尔街日报报导称，推特本周预计将进行现场招标。

顾问公司Booz Allen Hamilton (BAH.N)大跌3.8%，报30.31美元，因有消息称，为该公司工作的一美国国家安全局承包商被拘捕，被控窃取高机密信息。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.55:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为2.19:1。

标普500指数成份股有24只触及52周新高，五只成份股触及新低；有117只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完)