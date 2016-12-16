理柏称资金以纪录最快速度流入美国股票ETF 因FED升息

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约12月15日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布，美国大选后投资者以创纪录的速度将资金投入股票上市交易基金(ETF)，当前受美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的推动，资金流入速度创下纪录最快。
据理柏数据，截至周三的七天，流入美国股票ETF的资金近180亿美元，同期内美国股票共同基金流出资金110亿美元。外界认为共同基金代表着广大散户的操作趋向，而ETF则反映了包括对冲基金等机构的一系列投资者的操作。
新资金流入之际，正值股市将美国当选总统特朗普增加政府支出，减少监管的竞争承诺当作庆祝理由之际。
汤森路透理柏研究服务主管Tom Roseen称，“人们认为股票可以应对通胀，”指出特朗普的政策只是假设，因为他要到明年1月才会上任。
据理柏数据，11月8日美国大选后270亿美元中的多数流入追踪指数的股票ETF，创下纪录高位，与此同时积极管理的股票共同基金受到打压，因其表现较差，而且费用较高。
数据显示，应税债券共同基金和ETF当周流出58亿美元，为美国大选以来最大流出规模。
对利率敏感的行业在本周涨跌幅最大，因美联储在一年内首次升息。
据理柏数据追溯至1992年的数据，地产基金当周资金流出量为17亿美元，为最大单周流出量。
流入高收益债券基金的资金规模为38亿美元，为7月以来表现最好的一周。这类基金较高的收益率帮助缓解了升息带来的不利影响，油价反弹为负债的能源企业带来希望。
流入欧洲股票基金的资金规模为6,600万美元，为今年内第四周资金净流入，而且是6月以来首次资金净流入。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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