理柏称资金以纪录最快速度流入美国股票ETF 因FED升息

路透纽约12月15日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布，美国大选后投资者以创纪录的速度将资金投入股票上市交易基金(ETF)，当前受美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息的推动，资金流入速度创下纪录最快。

据理柏数据，截至周三的七天，流入美国股票ETF的资金近180亿美元，同期内美国股票共同基金流出资金110亿美元。外界认为共同基金代表着广大散户的操作趋向，而ETF则反映了包括对冲基金等机构的一系列投资者的操作。

新资金流入之际，正值股市将美国当选总统特朗普增加政府支出，减少监管的竞争承诺当作庆祝理由之际。

汤森路透理柏研究服务主管Tom Roseen称，“人们认为股票可以应对通胀，”指出特朗普的政策只是假设，因为他要到明年1月才会上任。

据理柏数据，11月8日美国大选后270亿美元中的多数流入追踪指数的股票ETF，创下纪录高位，与此同时积极管理的股票共同基金受到打压，因其表现较差，而且费用较高。

数据显示，应税债券共同基金和ETF当周流出58亿美元，为美国大选以来最大流出规模。

对利率敏感的行业在本周涨跌幅最大，因美联储在一年内首次升息。

据理柏数据追溯至1992年的数据，地产基金当周资金流出量为17亿美元，为最大单周流出量。

流入高收益债券基金的资金规模为38亿美元，为7月以来表现最好的一周。这类基金较高的收益率帮助缓解了升息带来的不利影响，油价反弹为负债的能源企业带来希望。

流入欧洲股票基金的资金规模为6,600万美元，为今年内第四周资金净流入，而且是6月以来首次资金净流入。(完)