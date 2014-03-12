美股几收平盘 投资人摆脱乌克兰和中国忧虑影响

* 房利美和房贷美股价下挫，因参议院就逐步关闭两房立法达成一致

* Energy XXI将以23亿美元并购EPL Oil，后者股价跳涨

* Herbalife因受到美国联邦贸易委员会调查，股价下滑

* 道指跌0.07%，标普500指数升0.03%，Nasdaq指数涨0.37%

路透纽约3月12日 -美国股市周三收盘变动不大，Nasdaq指数在五个交易来首次上升，因投资人正关注乌克兰情势发展，摆脱了对中国经济疲弱的忧虑。

欧盟就冷战来向俄罗斯首次实施制裁的框架达成一致，较许多人士预期的态度更为强硬，且标志着和美国团结一致，要俄罗斯就占据乌克兰克里米亚地区付出代价。

伦敦期铜价格跌至2010年7月来最低，因担忧中国信贷问题，但期铜之后反弹。铜反映经济体质，因它有广泛工业用途。过去四日期铜累计下挫7.7%。现货金触及六个月高位，因黄金的避险吸引力。

“乌克兰情势和中国经济放缓将关乎走势，但今日股市未受影响。商品价格下跌，是和需求有关，”Fort PittCapital Group高级股市研究分析师Kim Forrest说。

不过，资金只是暂时离场。分析师说，因投资人担心会错过持续了五年牛市的另一波升势，令股指保持在近期高位附近。

道琼工业指数.DJI收跌11.17点，或0.07%，至16,340.08点；标准普尔500指数.SPX微升0.57点，或0.03%，至1,868.20点.Nasdaq指数.IXIC收高16.144点，或0.37%，至4,323.332点。

本周投资人聚焦地缘政治局势发展，因没有大企业业绩和推动市场的经济数据公布。

Herbalife(HLF.N)称美国联邦贸易委员会(FTC)就其运作展开调查后，股价劲跌7.4%，报60.57美元，盘中一度下跌多至16%。

房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB大跌，上日美国参议院金融委员会领导人拟定了立法逐步关闭政府所有的抵押贷款公司房利美和房贷美的计划。房利美劲跌12.2%，报3.54美元。房贷美暴跌16.8%，报3.36美元。

EPL Oil & Gas暴涨28.8%，报37.50美元。EPL Oil & GasInc同意以23亿美元被同业Energy XXI Ltd并购。Energy XXI下挫7.8%，报21.54美元。

根据BATS Global Markets的数据，美国各证交所约有约64亿股股票换手，低于于本月迄今的均值69亿股。

纽约证交所上涨与下跌个股数量之比为约7:5，Nasdaq市场为9:7。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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