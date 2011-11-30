* 美国11月消费者信心指数反弹

* 互联网企业股价疲软令Nasdaq指数回吐昨日涨幅

* 美国航空母公司AMR申请破产保护

* 道指涨0.3%,标普500指数升0.2%,Nasdaq指数跌0.5%

路透纽约11月29日电---道琼工业指数和标准普尔500指数周二连续第二日走强,因消费者信心指数高於预期,且解决欧洲财政问题的努路将取得进一步进展的冀望提振人气.

但公用事业和消费必需品等防御性类股涨幅居前,暗示投资者对欧债危机仍倍感不安.Nasdaq指数收低.

美国经济谘商会周二公布,11月美国消费者信心指数为56.0,为7月来最高,轻松超过分析师预期.

但金融类股限制涨幅.标普金融类股.GSPF跌0.6%.美国银行(BAC.N)劲挫3.2%,至每股5.08美元,为2009年3月以来最低收位.

银行股因担心欧元区危机的冲击可能席卷全球金融体系而受创.其跌势凸显出,在欧盟决策者完全解决危机之前,任何股市的涨势都可能是昙花一现.

"欧洲方面似乎出现一些进展,但事情无疑尚未得到解决.金融类股正在回撤,限制了整体市场的涨势,"Jones Villalta Asset Management资产组合经理人Thomas Villalta表示.

道琼工业指数.DJI收涨32.62点,或0.28%,报11,555.63点;标准普尔500指数.SPX收升2.64点,或0.22%,至1,195.19点.Nasdaq指数.IXIC回落11.83点,或0.47%,至2,515.51点.

欧元区显示正面迹象,意大利公债收益率(殖利率)从日内高位回落.在公债标售方面,意大利政府标售750亿欧元三年期和10年期公债,接近其目标区间的高端.

投资人也注意欧洲官员会议,希望他们解决区内债务危机的努力能取得进展.

今日纽约证券交易所(NYSE)交投最活跃的个股是AMR CorpAMR.N,尽管该股在全日跌停超过12次.AMR Corp股价暴跌84%,至0.26美元,该公司申请破产保护,且任命新的董事长和执行长.

周一美股从七天连跌中大幅反弹,标普500指数上升接近3%.

一些大型网络股周一大涨後回落,令Nasdaq承压.亚马逊(AMZN.O)股价下挫3%,至183.39美元.

黑色星期五销售创纪录後,美国消费者信心数据再下一城,使投资人对零售商将得到强劲的假日消费季节抱存希望.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为67.2亿股,低於目前日均值的79.6亿股.

纽约证交所涨跌股票家数之比为14:15,Nasdaq市场涨跌比例约为3:5.(完)